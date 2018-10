El periodista saudí Jamal Khashoggi fue torturado antes de ser “decapitado” en el consulado de su país en Estambul, afirmó ayer el periódico Yeni Safak, que cita una grabación sonora de los hechos Ver más Diario turco afirma que periodista saudí fue “decapitado”

El ultraderechista Jair Bolsonaro, que cuenta con un amplio apoyo entre los evangélicos en su carrera para convertirse en el próximo presidente de Brasil Ver más Bolsonaro y Haddad van tras el voto de los religiosos

Diecinueve personas murieron y decenas resultaron heridas, en su mayoría adolescentes, después de que un estudiante abriera fuego ayer en una escuela secundaria técnica en Crimea, anunciaron las... Ver más Un estudiante mata a tiros a al menos 19 personas en un instituto de Crimea