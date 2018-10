Laboristas y “tories” alertan del peligro de vetar un acuerdo del “brexit”

Diputados del Partido Conservador y la oposición laborista advirtieron ayer que vetar en el Parlamento británico el eventual acuerdo sobre el “brexit” al que pueda llegar la primera ministra, la “tory” Theresa May, abocaría al país a una peligrosa ruptura abrupta con la Unión Europea (UE). May asistió el jueves a una cumbre en Bruselas en la que no se han producido avances significativos en las negociaciones, en parte debido a la presión desde sus propias filas conservadoras para que rechace la cláusula de seguridad que propone la UE para mantener abierta la frontera norirlandesa en cualquier circunstancia.

Sin el apoyo del ala más euroescéptica de su formación y del norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), que no acepta ese mecanismo de seguridad, May puede tener dificultades para que la Cámara de los Comunes apruebe cualquier acuerdo, un paso imprescindible para que entre en vigor.

“Estoy asombrada de que algunos de mis colegas del Partido Conservador no quieran escuchar lo que los empresarios y los ciudadanos nos están diciendo”, dijo la parlamentaria “tory” Nicky Morgan.

BRECHA ENTRE LABORISTAS

También se ha comenzado a abrir una brecha en el Partido Laborista, después de que su líder, Jeremy Corbyn, haya sugerido que previsiblemente dará la orden de oponerse al acuerdo al que pueda llegar May.