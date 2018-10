Trump anuncia fin de tratado de armas nucleares con Rusia

Elko, Nevada

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró ayer que su Gobierno pondrá fin al histórico tratado de armas nucleares de rango medio (INF, por sus siglas en inglés), que EEUU rubricó en 1987 con Rusia, al acusar a Moscú de haberlo violado.

“Rusia no se ha adherido al acuerdo. Así que vamos a rescindir el acuerdo”, dijo Trump a los periodistas en Elko, Nevada, donde participó en un acto de campaña. El Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF) fue firmado por el presidente Ronald Reagan en 1987.

“Rusia ha violado el acuerdo. Lo han estado violando durante muchos años. No sé por qué el presidente (Barack) Obama no negoció ni se retiró. Y no vamos a dejar que ellos violen un acuerdo nuclear y hagan armas y no se nos permita hacerlo (a nosotros). Nosotros somos los que nos hemos mantenido en el acuerdo y hemos respetado el acuerdo, pero desafortunadamente, Rusia no lo ha respetado, por lo que vamos a rescindirlo, vamos a retirarlo”, aseveró.

Trump habló mientras su asesor de seguridad nacional, John Bolton, se encontraba en Moscú donde se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, antes de lo que se espera sea una segunda cumbre entre Trump y el líder ruso Vladimir Putin este año.

RUPTURA BRUSCA

Decisión de EEUU

Medios estadounidenses informaron que el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, estuvo presionando al mandatario para salir del acuerdo, argumentando que Rusia estuvo violando el convenio al desarrollar un nuevo misil crucero.

Tal medida sería una brusca ruptura con la política de control de armas nucleares de EEUU. Al ser consultado sobre sus intenciones, Trump dijo que su país “tendrá que desarrollar esas armas”.