Mahmoud Elalwani: “El sufrimiento del pueblo palestino es también el sufrimiento del Señor”

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) en su labor de establecer relaciones diplomáticas con países de América Latina y el mundo ha designado a Mahmoud Elalwani como embajador en Bolivia.

Elalwani, 60 años de edad, nació en un campamento de refugiados en el sur del Líbano, sabe en carne propia lo que es ser refugiado. Fue en el Líbano que se inmiscuyó en la lucha total por la independencia de Palestina. Cursó estudios universitarios destacándose en la carrera diplomática.

Recientemente, Elalwani presentó sus cartas diplomáticas al Gobierno boliviano y tuvo la satisfacción de abrir por primera vez una delegación diplomática palestina en territorio nacional.

¿Cuál es la importancia para Palestina de abrir una embajada en Bolivia?

Ante todo, nuestra lucha es una lucha diplomática contra el Estado de Israel, es una lucha pacífica para conseguir los derechos de nuestro pueblo y la vía diplomática es una vía de ellos. Hemos adquirido el reconocimiento de 139 países y Bolivia nos ha ofrecido con todo el cariño de su pueblo abrir nuestra embajada en La Paz. De esta manera, representamos al pueblo palestino para denunciar la causa de nuestra demanda internacional y denunciar la política de EEUU que apoya abiertamente a Israel que quiere confiscarnos nuestros derechos. Estamos más cerca de nuestros hermanos bolivianos para estrechar nuestras relaciones y por una lucha conjunta para lograr los derechos humanos.

¿Eso significa que las relaciones entre el Estado palestino y de Bolivia son buenas?

Es una relación estupenda y magnífica a nivel popular. El Estado boliviano ha estado siempre apoyando las causas justas, el presidente Evo Morales ha estado a la altura de sus principios en defender a los pueblos injustamente tratados y a nivel oficial hemos tenido una estupenda relación con el Gobierno boliviano. Agradecemos que el presidente Evo siempre en sus discursos internacionales ha destacado la lucha justa del pueblo palestino. En la 73 Asamblea General de la ONU y en el Consejo de Seguridad de la ONU, Morales ha abogado por la creación de un Estado palestino ocupado desde 1967 por Israel. En el Consejo de Seguridad el hermano Evo estaba a lado del presidente de EEUU, Donald Trump, donde acusó la política unilateral de EEUU contra nuestro pueblo. Sabemos de antemano el valor que va a costar a Bolivia enfrentando a un imperio, pero estamos en una sola trinchera pueblo palestino-pueblo boliviano para defender los derechos de todos los pueblos oprimidos por las potencias mundiales.

Antes de la presidencia de Evo Morales, ¿cómo era la relación entre ambos países?

Antes la relación entre ambos pueblos era muy estrecha. Porque el pueblo boliviano nunca ha dejado de tener el entusiasmo de la justicia internacional sabiendo que la causa palestina es la causa internacional más ofendida. En 1983 el Gobierno boliviano abrió una oficina de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) para representar los derechos del pueblo palestino, lamentablemente no duró más de 10 años debido a problemas económicos de la OLP. Se tuvo que cerrar muchas embajadas . Ahora el hermano Evo ha insistido que una representación palestina debe estar en territorio boliviano y nos ha dado la oportunidad de instalar la embajada.

¿En Latinoamérica cuantas legaciones diplomáticas tiene palestina?

Tenemos embajadas en casi todos los países de América del Sur, menos en Paraguay donde la vamos a instalar en los próximos meses. En América Central y el Caribe también tenemos.

¿En Bolivia hay una amplia comunidad palestina?

Esto nos enorgullece como palestinos porque tenemos una comunidad cochabambina de origen palestino. La inmigración palestina a Bolivia, que se dio a inicios del siglo XX, fue una comunidad muy constructiva, muy integradora en territorio boliviano y eso fue un elemento fundamental para la integración totalmente de los palestinos en su nueva patria. También estamos orgullosos de tener una comunidad que ha luchado en el desarrollo de su nuevo país, no enriqueciéndose y marcharse como lo hacen otras comunidades. Hoy en día podemos decir que tenemos entre 15 mil a 20 mil personas de origen palestino en Bolivia.

¿El hecho que el presidente Trump haya decidido cambiar la sede de su embajada a Jerusalén afecta a Palestina?

Desde luego que sí. El señor Trump ha decidido reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel, esto viola el derecho internacional, porque las Naciones Unidas con la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU reconoce solamente que Jerusalén Oriental es un territorio ocupado por Israel y en un futuro capital del Estado de Palestina. Palestina cuando firmó los acuerdos de paz patrocinado por EEUU, la promesa americana era clara: crear un Estado palestino en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental como capital. Ahora viene el señor Trump a cambiar las reglas de juego violando el derecho internacional. Nosotros vimos que el señor Trump quiere regalar territorio a Israel, territorios que no le pertenece. Que regale Washington o Nueva York porque le pertenece, pero no tiene derecho a regalar Jerusalén que es nuestra capital y la defenderemos.

Algunos países de América Latina siguieron esa línea de EEUU y abrieron embajadas en Jerusalén.

Por suerte en el mundo son escasos estos países, hoy día hay dos países que han hecho este cambio: EEUU y Guatemala. Anteriormente lo hizo Paraguay, pero con el nuevo Gobierno, a quien agradecemos altamente este paso valiente, ha devuelto su embajada a Tel Aviv reconociendo el derecho internacional porque considera que Jerusalén es un territorio ocupado.

Se habla de dos Estados.

Si la gente quiere defender la paz y la justicia entonces se debe abogar por la solución entre los dos Estados. Primero hay que reconocer a los dos Estados y no a uno solo. La solución de los dos Estados es defendida por la comunidad internacional para lograr que la paz definitiva se instale en Oriente Medio.

Han pasado muchos años desde los acuerdos de Oslo y no se ha avanzado mucho.

Cuando comenzó la primera conferencia de paz entre Palestina e Israel en 1991 en la conferencia de paz de Madrid donde participaron todos los gobiernos de Oriente Medio con una participación internacional como la Unión Soviética, EEUU, la Unión Europea y muchos países árabes. De esta conferencia de paz se lanzó el primer acuerdo palestino-israelí en 1993 en los acuerdos de Oslo que manifestaban claramente que Israel reconocía al Estado palestino los territorios ocupados de 1967 que forman el 22 por ciento de la superficie del territorio de Palestina. A cambio, los palestinos a través de la OLP reconocían al Estado de Israel en el 78 por ciento de la superficie de Palestina histórica. Este acuerdo hizo que más tarde vengan los acuerdos de Camp David en Washington, donde obligan a Israel que se retire de los territorios ocupados en un periodo de cinco años. Eso significaba que el Estado palestino debía ser libre de la ocupación israelí para 1999. Pero lamentablemente el entonces primer ministro israelí, Issac Rabin, que firmó los acuerdos de Oslo fue asesinado a mano del movimiento sionista israelí. No se asesinó a Rabin, sino se asesinó el proceso de paz, porque la derecha israelí está patrocinada por el movimiento sionista, un movimiento racista y expansionista que no quiere la paz. Luego lanzaron su plan de asentamientos en Cisjordania trayendo colonos extranjeros para ocupar estos territorios confiscando el 46 por ciento de la superficie de Cisjordania para evitar el nacimiento del nuevo Estado palestino. Han dejado Cisjordania intercomunicada entre sí como islas flotantes por los asentamientos israelíes.

Últimamente se está dando los viernes de la ira con un saldo alto de palestinos muertos.

Palestina cada día sufre la pérdida de sus ciudadanos civiles a manos del Ejército israelí. La fuerza de ocupación israelí no busca la paz. Entonces, los asesinatos contra nuestro pueblo son constantes. Entonces, los asesinatos contra nuestro pueblo, a veces masivos o individual, siempre están encaminado a una trayectoria política donde dicen que los palestinos deben ser expulsados de sus tierras para que los israelíes puedan tener el dominio y hegemonía del territorio palestino.

¿La diplomacia palestina seguirá con el objetivo de denunciar los avasallamientos israelíes?

Nuestro presidente Mahmud Abás en la reciente Asamblea de las Naciones Unidas ha lanzado la nueva estrategia palestina para conseguir nuestro Estado independiente. Vamos a conseguir nuestra patria a través de las negociaciones pacíficas, una paz justa que pasa por la justicia internacional y duradera. El próximo 28 de octubre se realizará el Consejo Central Palestino donde se va decidir la nueva estrategia de la lucha palestina. Si Israel desconoce los acuerdos de Oslo, nos vemos en el derecho de desconocer al Estado de Israel.

FICHA PERSONAL

Mahmoud Elalwani

Nacimiento: En 1948

Lugar: En el sur del Líbano

Estado civil: Casado, con dos hijos

Comida preferida: Plato paceño y sillpancho cochabambino

Trayectoria: Diplomático en España, México, Cuba y Bolivia.