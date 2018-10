Unicef: 2.300 niños de la caravana migrante necesitan ayuda

Unos 2.300 niños que viajan con la caravana de inmigrantes centroamericanos y que se encuentran en el sur de México necesitan protección y acceso a servicios esenciales, según alertó ayer el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

“El largo y difícil viaje ha expuesto a los niños a las inclemencias del tiempo, incluyendo peligrosas altas temperaturas, con un acceso limitado al refugio. Algunos ya están enfermos o sufren deshidratación”, dijo Marixie Mercado, portavoz de Unicef.

Especificó que muchos de los niños y sus familias están huyendo de la violencia de las pandillas, de violencia de género, extorsión, pobreza y acceso limitado a educación de calidad y servicios sociales en sus países de origen.

“Tristemente, estas condiciones son parte de la vida diaria de millones de niños en la región. Cada día, familias que enfrentan estas condiciones tienen que tomar la difícil decisión de abandonar sus hogares, comunidades y países en busca de seguridad y un futuro más esperanzador”, afirmó Mercado.

Acusación

El Gobierno de Donald Trump “está desafiando la ley internacional y fabricando una crisis en la frontera”, declaró ayer Erika Guevara-Rosas, directora para las América de Amnistía Internacional (AI), sobre el supuesto plan del mandatario de EEUU de cerrar las puertas a solicitantes de asilo.

De acuerdo con Guevara-Rosas, las políticas propuestas por Trump “causarían un daño catastrófico e irreparable a miles de familias que no tienen más opción que abandonar sus hogares para mantener a sus hijos a salvo”.

“Su administración debe cesar de librar una campaña deliberada de violaciones a los derechos humanos contra personas que buscan seguridad, y reconocer inmediatamente que todos tienen derecho, según las leyes estadounidenses e internacionales, de buscar protección”, expuso.

7.000 migrantes hondureños que huyen de la violencia y la crisis prosiguen su marcha con destino final Estados Unidos.

ESTUDIAN CERRAR SOLICITUD DE ASILOS

El presidente Trump estudia aprobar el cierre de la frontera sur a los inmigrantes centroamericanos solicitantes de asilo, en una medida similar al “veto migratorio” a musulmanes de 2017, según informaron ayer medios estadounidenses.

La ley estadounidense ampara a los inmigrantes que huyen de la persecución a solicitar asilo una vez llegan a EEUU, pero Trump pretende suspender esa provisión para los centroamericanos por “seguridad nacional”, según fuentes familiarizadas con la medida citadas por The Washington Post y The New York Times.