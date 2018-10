Piñera se compromete a evitar los chistes sexistas tras polémica de minifalda

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se comprometió hoy a evitar los chistes machistas en sus apariciones públicas tras la última polémica por ese tema, aunque subrayó que algunos de sus comentarios son "inocentes" y no ofenden a nadie.

"Me rindo, acepto la sugerencia", dijo el mandatario durante una entrevista con la radio Imagina en la que le preguntaron por las críticas que recibió la semana pasada por parte de la oposición y organizaciones feministas después de su última salida de tono, que tuvo la minifalda como protagonista.

En una visita a la norteña región de Tarapacá, Piñera hizo una analogía entre el plan de desarrollo que el Gobierno quiere impulsar en esa zona del país y la minifalda.

"Vamos a aplicar el viejo y sabio principio de la minifalda, que tiene que ser lo suficientemente larga para cubrir lo fundamental y lo suficientemente corta para mantener la atención", dijo entonces.

En un tono de broma, Piñera dijo hoy que a partir de ahora usará el "principio de la barba: "suficientemente larga para que se note y suficientemente corta para que no irrite".

Pese a la autocrítica, el mandatario consideró que las críticas a su comentario son excesivas. "Nos estamos poniendo demasiado serios", afirmó.

"De repente nos pasamos para el otro lado, ahora no se le puede decir nada a nadie y tenemos que tratarnos como si fuéramos desconocidos (...) Hay que desterrar lo ofensivo, lo humillante, pero también es importante que la relación entre los seres humanos no se transforme en algo tan formal", añadió.

Esta no es la primera vez que Piñera hace bromas sexistas en actividades oficiales y recibe el reproche de amplios sectores políticos y sociales del país.

En junio del año pasado, durante un acto de su campaña electoral en la localidad de Linares, hizo un comentario que le valió la reprimenda de la entonces mandataria, Michelle Bachelet.

"Bueno muchachos, me acaban de sugerir un juego muy entretenido. Es muy sencillo: todas las mujeres se tiran al suelo y se hacen las muertas, y todos nosotros nos tiramos encima y nos hacemos los vivos", dijo Piñera en esa época.

En 2011, durante su primer mandato, fue protagonista de una polémica parecida cuando explicó en tono jocoso la diferencia entre un político y una dama.

"Cuando el político dice que 'sí' quiere decir 'tal vez', cuando dice 'tal vez' quiere decir que 'no' y cuando dice que 'no', no es político. Cuando una dama dice que 'no' quiere decir 'tal vez', cuando dice 'tal vez' quiere decir que 'sí', cuando dice que 'sí' no es dama", dijo en esa oportunidad Piñera.