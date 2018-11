Sin acceso al voto, los “dreamers” en EEUU hacen campaña puerta a puerta

“Que no podamos votar no significa que no podamos ganar”, afirma Ibrahim Pinzón, un joven “dreamer” en EEUU que pese a que en las elecciones del martes no tiene derecho al sufragio porque es indocumentado, intenta movilizar al electorado.

Como él, muchos “dreamers”, como se conoce a los jóvenes que llegaron a EEUU siendo niños cuando emigraron sus padres, alientan al voto por candidatos demócratas en las elecciones de medio mandato que se anuncian reñidas y en las cuales el tema migratorio ha estado en el centro del debate.

Son al menos 700.000 indocumentados que llegaron a EEUU siendo niños, y están amparados provisoriamente por la Acción Diferida para Llegadas en la Infancia (DACA), creada por el expresidente Barack Obama en 2012 y que los protege de ser deportados.

Para ellos, obtener el estatuto de DACA les permitió mejorar su autoestima, aunque tengan menos oportunidades que el resto, ya que Donald Trump puso fin al programa y actualmente su continuación depende de un tribunal en California. Por ello, estos jóvenes hacen campaña porque los republicanos y conservadores pierdan, debido a su política de tolerancia cero con la inmigración.

INDOCUMENTADOS

No tener documentos implica vivir en la sombra, trabajar por menos dinero e incluso con riesgo de ser maltratados.

Existen estados más conservadores y racistas, como Texas.