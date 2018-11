ALBA prestó $us 420 millones a LA y Piñera ataca al socialismo

AVN y ANSA

Más de 420 millones de dólares fueron financiados a los países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), mediante el Banco del Alba, a sus casi 10 años de funcionamiento.

La información la divulgó el Ministerio para Relaciones Exteriores de Venezuela, ayer, a través de la red social Twitter, a propósito de una reunión por el décimo aniversario de la institución.

“En la víspera de su décimo aniversario, el Banco del Alba reúne a sus órganos de gobierno para revisar avances y perfilar nuevas metas. Más de $420 millones en financiamiento a la región en una década, son la prueba de que estamos desarrollando el presente #10añosBancodelAlba”, es el mensaje divulgado por el despacho.

Piñera desde Chile

Por su parte, el presidente chileno, Sebastián Piñera, calificó de fracasado al socialismo y atribuyó a ello los últimos éxitos electorales de los candidatos de derecha en América Latina.

Piñera consideró que el giro hacia la derecha no es menor. Y preguntó desafiante en entrevista con el diario La Tercera: “¿Quién no va quedando que no sea de derecha hoy día en el continente?”; a lo que él mismo respondió: sólo “Venezuela y Bolivia”.

Sin mencionar los gobiernos de izquierda de Uruguay y México, Piñera atribuyó el triunfo electoral de la derecha a que “el socialismo del siglo XX fue un desastre y el socialismo del siglo XXI, el de (Hugo) Chávez, Cristina Fernández, (Rafael) Correa, (Fidel) Castro, también ha sido un desastre”.

“Ha sido malo para la gente, y cuando la gente tiene la oportunidad lo rechaza y elige una opción de más libertad, como es lo que ha pasado en Colombia, Argentina, Brasil. Excepto cuando no puede, que es el caso de Cuba y Venezuela, que se aferran al poder”, abundó.

En cuanto a Brasil y el triunfo del exmilitar Jair Bolsonaro, Piñera se mostró cauto y afirmó que “no comparto muchos de sus dichos del pasado respecto de las preferencias sexuales, el trato a la mujer, las dictaduras, los temas étnicos”, ni su posición de abandonar el Acuerdo de París.

Pero, advirtió, “por algo la inmensa mayoría de los brasileños votó por él: porque al otro lado había un gobierno que durante mucho tiempo había permitido, tolerado, incluso alimentado la corrupción, el estancamiento, la mediocridad, y la violencia y la falta de seguridad”.

Elogió el programa del futuro ministro de Hacienda, Pablo Guedes, “que habla de abrir la economía, integrarla al mundo, reducir el déficit fiscal, ampliar los ámbitos de libertad, privatizar algunas empresas, es lo que Brasil necesita. No quiero juzgar a Bolsonaro por lo que dijo o no dijo hace años”.

En el plano interno, el mandatario chileno admitió que le preocupa la sucesión en 2022, pues “todo nuestro programa está elaborado a ocho años”.

Defendió que con el triunfo en los comicios de diciembre, “recibimos un mandato que fue nuestro compromiso, nuestra promesa con los chilenos: transformar a Chile, en un período máximo de 12 años, en un país desarrollado, sin pobreza, con mayor igualdad de oportunidades, con mayor movilidad social, con mejor calidad de la democracia, con más seguridad”.

Desde el retorno a la democracia en 1990, no hubo gobiernos sucesivos de derecha; en los últimos 28 años, sólo dos veces gobernó este sector y en ambas oportunidades con el empresario, exdueño de la aerolínea Lan y del canal Chilevisión.

LA PRIMERA CUMBRE DE LA ALBA

El 26 de enero de 2008, durante la VI Cumbre de la ALBA realizada en Bolivia, surgió el Banco del Alba.

Tiene como objetivo acompañar las inversiones que permitan el desarrollo energético, económico y social de los países de la región latinoamericana y caribeña y que son necesarias para preservar la estabilidad de sus regiones.

PROYECTO NO SIRVE SIN CONTINUIDAD

Sin pronunciar sí es muy breve un periodo de cuatro años, Piñera señaló que “uno nunca puede ligar un proyecto y una visión con una persona” por lo que “efectivamente” hay que preocuparse del sucesor.

El triunfo de 2009 y 2017 se dio porque la derecha estaba unida, a diferencia de 2013 cuando hubo “cuatro candidatos peleados”.