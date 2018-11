10 mil migrantes avanzan hacia EEUU sin liderazgo evidente

Cuatro caravanas de migrantes centroamericanos, unas 10 mil personas en su mayoría de Honduras y El Salvador, recorren México en un éxodo sin precedentes que ha acentuado el agresivo discurso antimigración del presidente de EEUU, Donald Trump.Una de las principales incógnitas que rodea estas caravanas gira entorno a sus organizadores. Según los propios migrantes —en su mayoría familias con niños— se enteraron por vecinos y redes sociales de la iniciativa que les motivó a organizarse.

“La caravana llegó a mis oídos por medio de unos primos que vienen de San Pedro Sula y me avisaron y me pidieron que saliera con ellos. De ahí me dijeron que no necesitaba dinero porque en Guatemala y México muchos nos apoyarían”, dijo César Adrián Serrato, un migrante hondureño.

Para los analistas, el mayor problema que enfrenta esta caravana es su politización.

“Cada vez que veas una caravana, o a gente que viene de manera ilegal o intenta venir a nuestro país de manera ilegal, ¡piensa en y culpa a los demócratas por no darnos los votos para cambiar las patéticas leyes migratorias!”, indicó Donald Trump.

¿A QUIÉN FAVORECE ESE ÉXODO MASIVO?

Según explicó la doctora en Ciencias Sociales Leticia Calderón Chelius, a la “miseria y la inseguridad” se le añade, al menos en Honduras, el “cierre de la esperanza democrática para encontrar una solución”.

Se han disparado todo tipo de conjeturas sobre a quién favorece el éxodo y los motivos de los organizadores, pero no hay evidencia de organización alguna.