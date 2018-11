Trump culpa a California de los incendios por su "mala gestión" forestal

WASHINGTON |

El presidente estadounidense, Donald Trump, culpó hoy a las autoridades californianas de una "absoluta mala gestión" en los devastadores incendios que vive el estado y amenazó con cancelar futuras ayudas federales.

"No hay razón para estos enormes, mortíferos y costosos incendios en California excepto que la gestión forestal es muy pobre. Miles de millones de dólares se dan cada año, con tantas vidas perdidas, todo por una absoluta mala gestión de los bosques", afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

There is no reason for these massive, deadly and costly forest fires in California except that forest management is so poor. Billions of dollars are given each year, with so many lives lost, all because of gross mismanagement of the forests. Remedy now, or no more Fed payments!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de noviembre de 2018