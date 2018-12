Trump responsabiliza a demócratas por muerte de niños migrantes bajo custodia

El presidente Donald Trump responsabilizó hoy a los demócratas por la muerte de dos niños guatemaltecos bajo custodia de la patrulla fronteriza estadounidense, en medio de un enfrentamiento político por el cierre parcial del gobierno.

Any deaths of children or others at the Border are strictly the fault of the Democrats and their pathetic immigration policies that allow people to make the long trek thinking they can enter our country illegally. They can’t. If we had a Wall, they wouldn’t even try! The two.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de diciembre de 2018