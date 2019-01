Trump hará anuncio sobre muro EEUU-México y visitará frontera

EEUU |

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó hoy la presión en su lucha por la construcción de un muro que considera fundamental para impedir la inmigración ilegal, al anunciar un discurso "a la Nación" y un desplazamiento a la frontera con México.

Trump, quien está forcejeando con los opositores demócratas en el Congreso por la financiación del proyecto del muro, escribió en su cuenta de Twitter que hablará al país el martes a las 21:00 locales (02:00 GMT del miércoles) sobre lo que llamó "la crisis de la Seguridad Nacional y Humanitaria en nuestra Frontera Sur".

I am pleased to inform you that I will Address the Nation on the Humanitarian and National Security crisis on our Southern Border. Tuesday night at 9:00 P.M. Eastern.

