Evo critica al Grupo de Lima y dice que está sometido al mensaje de EEUU

El presidente Evo Morales criticó hoy al Grupo de Lima durante su discurso en la Universidad Nacional Experimental de las Artes de Venezuela, donde recibió un Doctorado Honoris Causa en "Culturas Ancestrales".

"No puedo entender que en América Latina hayan algunos grupos, como el Grupo de Lima, sometidos al mensaje norteamericano. Esas autoridades no son pueblo, no son movimientos sociales; los movimientos sociales tiene otra opinión sobre nuestra liberación", manifestó.

Las declaraciones se dan en el marco de la última Declaración del Grupo de Lima, en la que los países miembros acordaron no reconocer la legitimidad de un nuevo Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Trece países firmaron esta declaración, entre los que se cuentan Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.

Manifestaron que el proceso electoral llevado a cabo el 20 de mayo pasado en Venezuela "carece de legitimidad" porque no contó con la participación de todos los actores políticos.

Además el Grupo de Lima ratificó su "pleno respaldo y reconocimiento" a la Asamblea Nacional venezolana, que dirige la oposición y de la que dijeron fue elegida "legítimamente" el 6 de diciembre de 2015 como órgano constitucional.



Nota en desarrollo.