Maduro da ultimátum a Grupo de Lima a horas de su investidura

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, advirtió ayer al Grupo de Lima que tomará duras medidas diplomáticas si en 48 horas no rectifica su posición sobre Venezuela, en la víspera de asumir un nuevo mandato de seis años, cuya legitimidad no reconoce ese bloque.

“Se entregó a todos los gobiernos del ‘cártel’ de Lima una nota de protesta donde les exigimos una rectificación de sus posiciones sobre Venezuela en 48 horas o el Gobierno tomará las más urgentes y crudas medidas diplomáticas”, sentenció Maduro en rueda de prensa.

Con el apoyo de Washington y la excepción de México, el Grupo de Lima emitió el pasado viernes una declaración en la que le pidió no tomar posesión hoy y transferir el poder al Parlamento de mayoría opositora, mientras se convocan “elecciones democráticas”.

“Está en marcha un golpe de Estado ordenado desde Washington, ordenado desde el cártel de Lima contra el Gobierno constitucional que presido, el pueblo venezolano sabrá responder cualquier acción”, aseguró el Presidente socialista.

El Grupo de Lima, integrado por 14 países, la Unión Europea (UE) y EEUU desconocieron la reelección de Maduro en los comicios del 20 de mayo, adelantados por la oficialista Asamblea Constituyente y boicoteados por la oposición, que los consideró un fraude.

Mientras que Maduro se posesionará con la presencia de sus aliados, los presidentes Miguel Díaz-Canel (Cuba), Evo Morales (Bolivia) y, posiblemente, Daniel Ortega (Nicaragua), la Organización de Estados Americanos (OEA) tendrá una sesión extraordinaria sobre Venezuela.

Asimismo, avaló la decisión de la Asamblea Constituyente que ordenó el martes la apertura de una investigación por “traición a la patria” contra parlamentarios opositores que respaldaron esa declaración.

Maduro no descartó que incluso la Constituyente pueda disolver al Congreso y convocar elecciones parlamentarias adelantadas.

GALOPANTE CRISIS ECONÓMICA

Con el control institucional y militar, y una oposición fracturada, Maduro, heredero del líder socialista Hugo Chávez (1999-2013), asumirá un segundo mandato en medio de la peor crisis económica de la historia reciente del país petrolero.

Según el FMI, la economía, que se redujo a la mitad durante el Gobierno de Maduro, se contraerá 5 por ciento en 2019, y la hiperinflación alcanzará 10.000.000 por ciento.

La ONU calcula que 2,3 millones de venezolanos salieron desde 2015 a raíz de la crisis, y estima que esa cifra subirá a 5,3 millones en 2019.

LA IGLESIA EN VENEZUELA CONSIDERA ILEGÍTIMO EL NUEVO MANDATO DE MADURO

EFE

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) fijó ayer su posición frente al nuevo período de seis años que jurará hoy Maduro y señaló que esta pretensión es “ilegítima por su origen”.

“La pretensión de iniciar un nuevo período presidencial el 10 de enero de 2019 es ilegítima por su origen, y abre una puerta al desconocimiento del Gobierno porque carece de sustento democrático en la justicia y en el derecho”, dice la exhortación de los obispos.

La Iglesia católica venezolana dice que el país vive “un régimen de facto, sin respeto a las garantías previstas en la Constitución y en los más altos principios de dignidad del pueblo”.

El texto recalca, además, que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) “es el único órgano del poder público con legitimidad para ejercer soberanamente sus competencias”.

Tras la lectura del documento, monseñor Baltazar Porras dijo que no corresponde a la Iglesia “reconocer o no reconocer, pero que sí está claro “que no están dadas las condiciones” para decir que en Venezuela existe “un régimen democrático”.

Indicó que tampoco les compete apoyar, o no, las protestas antigubernamentales que se puedan realizar en el país, pese a que exigió respeto a la ciudadanía “y que no sea con la violencia, la represión y con la cárcel como se les impida expresar sus necesidades y pedimentos”.