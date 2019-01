Maduro inicia nuevo gobierno con creciente aislamiento internacional

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asumió ayer un segundo mandato de seis años, considerado ilegítimo por EEUU, la Unión Europea (UE) y la mayor parte de América Latina, que amenazan con aumentar la presión contra su Gobierno.

Maduro, de 56 años, se juramentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, oficialista), en un acto al que no asistieron representantes de la UE ni de la mayor parte de América, excepto un puñado de mandatarios aliados.

En las primeras muestras del rechazo regional, Paraguay rompió relaciones, Canadá, Perú y Argentina denunciaron una “dictadura” y la Organización de Estados Americanos (OEA) declaró “ilegítimo” a Maduro.

La UE, EEUU y el Grupo de Lima —13 países latinoamericanos y Canadá— desconocieron su reelección en los comicios del pasado 20 de mayo, boicoteados por la oposición, que los consideró un fraude.

En una declaración, la UE lamentó “profundamente” que Maduro comience un nuevo periodo emanado de “elecciones no democráticas” y advirtió con tomar “medidas” si aumenta el deterioro de la situación en Venezuela.

En su investidura, Maduro pidió “respeto”: “Unión Europea, detente, no vengas con tu viejo colonialismo, con tus viejas agresiones”, exclamó el gobernante, quien elogió a los “chalecos amarillos” que desafían al Gobierno francés.

Washington anunció, por su parte, que aumentará la presión sobre lo que el consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, llamó el “régimen corrupto”.

“Venezuela es el centro de una guerra mundial del imperialismo norteamericano y sus Gobiernos satélites”, dijo Maduro, al defender como “legítima” su juramentación y pedir una cumbre latinoamericana para abordar la situación.

Heredero político del fallecido líder socialista Hugo Chávez (1999-2013), el exchofer de bus y exsindicalista gobierna con mano fuerte tras sacar del juego a sus adversarios, con el control institucional y el decisivo apoyo de los militares, a quienes dio enorme poder.

Con su banda presidencial, Maduro acudió a la Academia Militar, donde, en parada militar, 4.900 oficiales y soldados, encabezados por el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, le juraron “lealtad y subordinación absoluta”.

Al dirigirles un discurso, Maduro pidió una Fuerza Armada “unida, disciplinada, cohesionada y preparada (…) ante cualquier circunstancia que nos toque enfrentar este año o los años por venir”.

Minutos antes, el Parlamento, único poder controlado por la oposición, llamó a los militares a desconocer a Maduro, a quien califica de “usurpador”.

“Hacemos un llamado claro a las Fuerzas Armadas (…) Se debe desconocer lo que no fue producto del voto popular. Una elección se gana con votos, no se roba, y por eso no eres legítimo”, dijo el jefe legislativo, Juan Guaidó.

Según la Constitución, Maduro debía jurar ante el Parlamento, pero el TSJ lo declaró en desacato y en la práctica fue sustituido por la oficialista Asamblea Constituyente.

La desesperanza se palpa en muchos venezolanos, asfixiados por la peor crisis que haya sufrido en su historia moderna el país con las mayores reservas petroleras del mundo.

“Esto va a alargar más la agonía que hemos vivido en los últimos años. Todo ha decaído gravemente. Estamos atados de manos”, dijo la enfermera Mabel Castillo.

Sus seguidores le piden “mano dura con la economía”. “Es lo único que nos falta”, opinó Yosmari Jiménez, de 27 años.

TEXTUAL "Venezuela es un país profundamente democrático. Hemos conquistado el triunfo en 23 oportunidades. Soy un presidente demócrata". Nicolás Maduro. Presidente de Venezuela "Venezuela ha recorrido todos estos años un camino en defensa del desarrollo, de la independencia (…) y es un país que ha ganado una gran conciencia". Nicolás Maduro. Presidente de Venezuela

PARAGUAY DECIDE ROMPER RELACIONES DIPLOMÁTICAS

EFE

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció ayer la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela y el cierre de la embajada paraguaya en Caracas tras el juramento de Maduro.

Señaló que su Gobierno adoptó “la decisión de romper relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela” con base al “ejercicio de sus atribuciones constitucionales y de la soberanía nacional”.

“En ese sentido se ha dispuesto el cierre de nuestra embajada y el inmediato retiro del personal diplomático paraguayo acreditado ante dicho país, señaló.

Benítez recordó que Paraguay se adhirió a principios de este mes a los otros 12 países del Grupo de Lima que acordaron no reconocer el “resultado de un proceso electoral ilegítimo”.

LATINOAMÉRICA ADVERSA A LA POLÍTICA VENEZOLANA

REDACCIÓN CENTRAL

Del Grupo de Lima, sólo México envió un representante a la asunción, en tanto que asistieron los presidentes de Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua, y delegados de otros países aliados como China, Rusia y Turquía, a los que Caracas se ha acercado más.

Maduro reiteró ayer que tomará medidas enérgicas contra el Grupo de Lima si en las próximas horas no rectifica su posición sobre Venezuela.

Con el apoyo de Washington y la excepción de México, el Grupo de Lima —en el que ya debutó el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro— emitió el 4 de enero una declaración en la que le pidió no posesionarse y pasar el poder al Parlamento, lo que Maduro calificó de intento de golpe de Estado.

FIGURAS CLAVE DEL CHAVISMO BLINDAN A MADURO

Cilia Flores. Primera dama de Venezuela



Denominada como la “Primera Combatiente de la República Bolivariana de Venezuela”, la esposa de Nicolás Maduro, que se autodefine como “hija de Chávez” en su perfil de Twitter, ha forjado una carrera política en paralelo a la del actual Presidente. Tanto así, que la abogada que hoy es miembro de la Asamblea Nacional Constituyente ha ejercido cargos como procuradora general, líder del Parlamento y diputada por el Partido Social Unido de Venezuela (PSUV).

Recientemente, el Departamento del Tesoro estadounidense la incluyó en una lista de sancionados por casos de presunta corrupción dentro el Gobierno venezolano.

Delcy Rodríguez. Vicepresidenta de Venezuela



Tras asumir la Vicepresidencia de Venezuela en junio pasado, se convirtió en la mujer más poderosa de ese país.

A sus 49 años, es considerada una de las personas de máxima confianza del presidente Maduro.

La mano derecha del mandatario e hija del difunto histórico dirigente de la izquierda venezolana Jorge Antonio Rodríguez cuenta con una importante trayectoria en la cúpula del régimen chavista. Fue ministra de Comunicación cuando el actual Presidente llegó al poder, luego se convirtió en la primera mujer canciller de esa nación y después fue titular de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Diosdado Cabello. Presidente de la ANC



Con acusaciones de corrupción y narcotráfico a cuestas, además de distintas sanciones financieras impuestas por EEUU, el actual líder de la ANC y conocido como número dos del chavismo, ha pasado por todas las filas de la Revolución Bolivariana. Cabello se formó en la Academia Militar del Ejército Bolivariano, apoyando desde un principio a Hugo Chávez. Su ascenso a la alta cúpula de poder en 2002 (año en que fue presidente interino) marcó la militarización de la administración y pese a rumores de su quiebre y lucha de dominio con Maduro, continúa en la primera línea del Palacio de Miraflores.

Vladimir Padrino López. Ministro de Defensa



Como “hombre fuerte” de Venezuela, desde 2013 el Ministro de Defensa de ese país y comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha procurado que las fuerzas castrenses eviten el colapso del actual Gobierno, acorralado por la grave crisis social, política y económica.

Tanto así, que Padrino López se ha transformado en el principal operador del régimen para potenciar las relaciones con China y Rusia, hasta conseguir una renovada alianza económica y militar. Y no sólo eso, también ha procurado la lealtad de todas las filas frente a rumores de subversión. Ayer, reiteró su apoyo al segundo mandato de Maduro.

Tareck El Aissami. Vicepresidente área Económica



Con impedimento desde 2017 para ingresar a Estados Unidos por sus presuntas relaciones con el terrorismo y el narcotráfico, el actual cerebro económico de Venezuela y anterior vicepresidente de ese país se describe a sí mismo como “radicalmente chavista”.

En el marco de su ascenso al poder, se le ha reconocido como el potencial sucesor de Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores y hombre de absoluta confianza del mandatario.

Durante los últimos meses ha concentrado su trabajo en la criticada implementación del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica.

Jorge Rodríguez. Ministro de Comunicación



Quien en septiembre pasado vinculó al Gobierno de Chile, Colombia y México con el presunto atentado al presidente Maduro, también ha ocupado —como la mayoría de la cúpula— distintos cargos de alto grado político en ese país. Además de presidente del Consejo Nacional Electoral, fue vicepresidente del Gobierno de Chávez. El psiquiatra de profesión y hermano de la actual Vicepresidenta, representó al oficialismo en los fallidos diálogos que se llevaron a cabo con la oposición en Santo Domingo en 2017 y principios de 2018. No titubea a la hora de defender al actual Gobierno de cualquier presión interna o externa.