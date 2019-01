Duque insiste a Cuba para la entrega de personas del ELN

Bogotá

El presidente colombiano, Iván Duque, le insistió ayer a Cuba en que entregue a los 10 miembros del ELN que integran la delegación de paz en la isla luego de ordenar la reactivación de las órdenes de captura en su contra tras el ataque terrorista en Bogotá que dejó 20 cadetes muertos y 68 heridos.

“Yo quiero dejarle claro y hacerle un llamado respetuoso a ese Gobierno. Lo que se presentó esta semana no es una diferencia, no es la ruptura de ningún diálogo porque nosotros no habíamos hecho presencia en esa mesa esperando a que liberen los secuestrados y cesaran los ataques terroristas”, dijo Duque en respuesta a un pronunciamiento de la Cancillería cubana.

Por lo anterior, sostuvo, “le pedimos a ese Gobierno que entregue a esos criminales para que se haga justicia”.

Duque anunció el viernes la reactivación de las órdenes de captura contra los negociadores de paz de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el atentado terrorista del jueves en Bogotá y pidió a Cuba, sede de los diálogos, que las haga efectivas.

“Esto significa la terminación inmediata de todos los beneficios otorgados a ellos en el pasado por el Estado y la activación de las circulares rojas de la Interpol”, manifestó el jefe de Estado anoche en un mensaje en cadena nacional.

Ayer, durante el “Taller Construyendo País” que se lleva a cabo en Fresno, en el departamento del Tolima (centro), el mandatario indicó que conoció esta mañana “un pronunciamiento de la Cancillería cubana donde dicen que van a activar los protocolos de ruptura que se habían acordado anteriormente con otro gobierno”.

PRONUNCIAMIENTO

Expresidentes rechazan ataque

Una veintena de exjefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos condenaron ayer el ataque terrorista perpetrado el pasado jueves en Colombia, que dejó 20 cadetes muertos y 68 heridos.

Los exmandatarios participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) repudiaron el ataque, atribuido por las autoridades colombianas al Ejército de Liberación Nacional (ELN), y demandaron a los gobiernos de los países de la región “su activa solidaridad con el pueblo y el gobierno democrático de Colombia”. Por medio de una declaración conjunta, los expresidentes se hicieron eco del criterio del Sistema Interamericano.