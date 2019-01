Luto y olor a gasolina en México tras la explosión de ducto de combustible

Tlahuelilpan

Tlahuelilpan amaneció ayer sumido en angustia, luto y olor a gasolina tras la explosión de un ducto que dejó 73 muertos, en momentos en que el Gobierno mexicano lucha contra el robo de combustible, que ha generado desabastecimiento.

A menos de 500 metros de este poblado de unos 20 mil habitantes, en un terreno agrícola, se localiza la zona cero, que está rodeada de militares y más temprano se alcanzaban a ver los cuerpos carbonizados de varias de las víctimas.

Ante la dolida mirada de familiares y especialistas forenses, los cadáveres permanecían en la postura en la que fallecieron, un visión semejante a la que dejó la explosión del Vesubio en la antigua Pompeya.

A media tarde, los cuerpos ya habían sido trasladados a morgues y funerarias cercanas, pero algunos vecinos temían que algunos permanecieran en la zona, enterrados debido al caos de la noche previa.

En la vecina ciudad de Tula, varias personas esperan identificar a sus familiares, aunque el proceso puede tardar porque se requieren pruebas de ADN.

Algunos, como Arturo Rufino López, de 26 años, tuvieron suerte y lograron reconocer a sus parientes.

“Estoy esperando que ya nos lo entreguen”, dice sobre el cuerpo de su tío político, al que fue a buscar primero al lugar del desastre.

Con los ojos llorosos, una mujer que evita dar su nombre afirma que ya identificó el cuerpo de su yerno y espera que se lo entreguen para sepultarlo.

Gasolina gratis

El ducto fue perforado la tarde del viernes por criminales dedicados al llamado “huachicoleo”, tráfico de combustible robado, delito que se ha extendido de la mano del narcotráfico dejando pérdidas anuales por más de 3 mil millones de dólares a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Al enterarse de que estaba corriendo gasolina a raudales, unas 700 personas corrieron con contenedores de todos los tamaños a llevarse el preciado combustible, que no deja de encarecerse y que ha escaseado en los últimos días en amplias zonas de México.

Personal del Ejército acudió al lugar, pero se retiró al no conseguir dispersar a la multitud. Tenían órdenes de no intervenir, reconoció el Gobierno.

Para López, el Ejército fue pasivo. “Era bastante gente, fue muy rápida la explosión, había Ejército y no te dicen nada, no te dicen que no te puedes meter”, dice.

Pero Patricia Vázquez, de 46 años y cuya familia se dedica al transporte, reconoce que hay una corresponsabilidad en la tragedia porque el robo de gasolina “ya se había salido de control”.

La gasolina ha escaseado en una decena de los 32 estados que conforman México luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, que asumió el poder el 1 de diciembre, lanzó una estrategia para combatir el “huachicol”, que consiste básicamente en cerrar ductos y distribuir el combustible en camiones cisterna.

Las operaciones del ducto que estalló habían sido suspendidas el 23 de diciembre y apenas estaba siendo llenado cuando fue perforado el viernes.

Ésta es la mayor tragedia derivada del robo de combustible en México, pues si bien se han registrado varios incendios en ductos perforados, la mayoría no ha dejado víctimas. El Presidente acudió la noche del viernes a Tlahuelilpan, donde ofreció condolencias y anunció que mantendría la lucha contra el robo de combustible.

34_35_mu_4_efe.jpg La zona donde explotó el ducto, ayer. EFE

73 personas fallecidas

es el saldo del trágico suceso en México. También existen alrededor de 74 peronas heridas con quemaduras de gravedad.

REPERCUSIONES "Nuestra solidaridad con el Pdte. @lopezobrador_ y el pueblo de México en estos difíciles momentos. También expresamos nuestras condolencias a los familiares de las víctimas de la explosión. Evo Morales Presidente de Bolivia "Nuestro país, junto con ofrecer condolencias a los familiares de las víctimas, se pone a disposición de las autoridades mexicanas en cualquier ámbito que ayude a mitigar las devastadoras consecuencias. Min. Relaciones Exteriores Chile

"Expresamos nuestra solidaridad al pueblo mexicano por la tragedia registrada en Tlahuelilpan, estado de Hidalgo, la cual enluta a varias familias del hermano país. Iván Duque Presidente de Colombia "Profundas condolencias al hermano pueblo y Gobierno mexicano, por las pérdidas de vidas humanas debido a la explosión de un ducto en #Tlahuelilpan #Hidalgo. Bruno Rodríguez Ministro de Exteriores de Cuba

SEPA MÁS

Experto critica lo ocurrido en México

“Ahora suben dos elementos nuevos a la discusión pública. Uno de ellos, que no se había tratado, es el riesgo que tienen las personas que hacen este tipo de actividades ilegales, así como las implicaciones ambientales”, dijo a Efe el director nacional de Energía e Ingeniería Civil de la Universidad del Valle de México, Gerardo de Alba Mora. La perforación y extracción de gasolinas hecha de manera rudimentaria incrementa las posibilidades de una catástrofe.

Familiares denuncian varias irregularidades

Tlahuelilpan

Efe

Familiares de las víctimas de la explosión de una toma clandestina en México denunciaron ayer a Efe irregularidades de las autoridades a la hora de identificar los cadáveres y también en la protección de las personas que sustraían gasolina antes de la deflagración.

Los habitantes del municipio de Tlahuelilpan corrieron cargados con garrafas y bidones en las manos cuando se empezó a escapar combustible proveniente de un ducto, empapándose el cuerpo de gasolina mientras un grupo de militares observaba la situación sin intervenir, contó a Efe Silvia Trejo.

La inacción de los militares desató cuestionantes del por qué no intervinieron para evitar una catástrofe de la que se desprenden hasta el momento 73 muertos.

34_35_mu_2_afp.jpg Los grupos de apoyo retiran los cuerpos de las personas fallecidas, ayer. AFP

ONU ofrece asistencia para los afectados

Tlahuelilpan

Efe

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó hoy su “solidaridad” con México tras la explosión de una toma clandestina en un oleoducto que dejó al menos 73 muertos y 74 heridos y ofreció al país el apoyo de la organización.

“El sistema de las Naciones Unidas en México está dispuesto a ofrecer asistencia a las autoridades nacionales”, dijo Guterres a través de su portavoz, Stéphane Dujarric.

El diplomático portugués aseguró que recibió con “tristeza” la noticia del siniestro en el céntrico estado de Hidalgo y trasladó sus condolencias a las familias de los fallecidos en este “trágico acontecimiento”.

El incidente ocurrió este viernes cuando pobladores extraían combustible.