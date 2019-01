Guaidó rechaza diálogo que le propone Maduro y llama a protestar

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró ayer dispuesto a reunirse con el líder opositor, Juan Guaidó, autoproclamado mandatario interino, quien casi en simultáneo aseguró que no se prestará para un “falso diálogo”.

“Estoy comprometido con el diálogo nacional. Hoy, mañana y siempre estaré comprometido y listo para ir donde haya que ir. Yo, personalmente, si tengo que ir a encontrarme con este muchacho (Guaidó) voy”, aseguró Maduro en rueda de prensa en el Palacio de Miraflores.

Ante cientos de seguidores en un mitin en la plaza central de Chacao (este de Caracas), Guaidó, jefe del Parlamento -de mayoría opositora-, rechazó sentarse a la mesa de negociaciones, al referirse ante la prensa a iniciativas planteadas por México y Uruguay.

“La represión, cuando no les da resultado, se convierte en falso diálogo (...) Debe tener muy claro el mundo y este régimen: pa’falso diálogo aquí nadie se presta”, advirtió Guiadó consultado por la prensa en su primera aparición pública desde que se autojuramentó el miércoles.

Maduro reiteró sus denuncias de un golpe de Estado en marcha de la derecha, orquestado por EEUU.

“Golpe sería si me llevan, eso es un golpe”, manifestó Guaidó, rodeado de una batería de periodistas, al comentar la posibilidad de ser apresado.

El líder opositor se autoproclamó presidente interino invocando el artículo 233 de la Constitución, que señala que existe un vacío de poder con la renuncia, incapacidad mental, muerte del Presidente o abandono del cargo, un punto polémico pues el Congreso ya lo declaró en 2017, aunque sus decisiones son consideras nulas por la Corte Suprema.

El líder opositor, de 35 años, convocó a una “gran movilización” la próxima semana, tras las multitudinarias marchas de opositores y oficialistas del miércoles, en el marco de las cuales 26 personas murieron y unas 350 resultaron detenidas.

“Los que creen que nos desinflamos, se van a quedar con los crespos hechos (con las ganas), porque aquí hay gente en la calle para rato”, dijo Guaidó, al señalar que la fecha será precisada el domingo.

Como parte de su hoja de ruta, Guaidó no descartó incluir a Maduro en la amnistía que ofrece a militares y civiles que ayuden con una transición, pero matizó que su caso habría que evaluarlo bien porque es “un dictador”.

Guaidó busca quebrar el principal sostén de Maduro, la Fuerza Armada, que el jueves le expresó “lealtad absoluta” al mandatario.

Washington pidió una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela hoy, pero pujó sin éxito para que la Organización de Estados Americanos (OEA) reconociera a Guaidó en una sesión el jueves.

Video

El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó ayer que Guaidó se reunió con autoridades del Ejecutivo un día antes de la autoproclamación como “presidente’’.

El titular difundió el registro de las cámaras de seguridad del Hotel Lido, donde se desarrolló el encuentro en la noche del martes 22.

La reunión se concertó a solicitud del también militante opositor del partido Voluntad Popular, interesado en conversar con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, y el protector para el Gobierno del estado de Zulia, Freddy Bernal, como representantes del Gobierno venezolano, reveló.

De acuerdo con Rodríguez, Guaidó aseguró que respetaría el cargo asumido por el presidente Maduro y solicitó a las autoridades trabajar para nuevas elecciones.

Asimismo, Guaidó reconoció sentirse presionado por el senador norteamericano Marco Rubio.

EMISARIO DE EEUU “RESTAURARÁ LA DEMOCRACIA”

El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, nombró a Elliott Abrams como emisario para “restaurar la democracia” en Venezuela.

“Hay muchas dimensiones sobre cómo podemos asistir a los venezolanos para lograr la democracia y vamos a ser responsables de liderar ese esfuerzo”, dijo Pompeo.

Abrams, un diplomático que trabajó con los presidentes republicanos Ronald Reagan y George W. Bush, dijo ante la prensa que la crisis en Venezuela es “profunda, compleja y peligrosa”.

CHAVISMO. ADVIERTEN INVASIÓN

El jefe de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC), Diosdado Cabello, dijo ayer que su país se convertirá “en uno y mil Vietnam” si llegara a ser invadido por EEUU, al que acusó de promover un golpe de Estado contra Maduro.

“Tengo que serles franco, lo único que queda es la invasión norteamericana”, dijo Cabello ante cientos de seguidores de Maduro, que se concentraron ayer en el estado de Yaracuy.

Cabello aseguró que la iniciativa del opositor está impulsada por EEUU.

ANÁLISIS

Alfredo Jiménez P. Editor Mundo

La OEA pierde fuerza contra el Gobierno

La campaña antimaduro parece haber perdido fuerza entre la mayoría de los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), luego que sólo 16 países aprobaran una resolución que pretende reconocer como “presidente encargado” a Juan Guaidó, quien se autoproclamó mandatario de Venezuela el pasado miércoles.

De 34 países que conforman la OEA, 18 optaron por no plegarse a la propuesta del Grupo de Lima. De este número, seis decidieron no intervenir y otros cuatro no fijaron posición.

El 10 de enero, 19 países acordaron no reconocer el segundo mandato de Nicolás Maduro. Quince negaron sumarse a la resolución. De esta cifra, seis se pronunciaron en contra y ocho optaron por abstenerse.