Los Jabalíes Salvajes fueron sedados para sacarlos con vida

En los últimos años se han registrado espectaculares rescates con diferentes desenlaces.

En junio de 2018, los expertos consultados durante la cobertura del rescate en la cueva de los 12 chicos futbolistas de Tailandia decían lo mismo: “Es inviable que niños que jamás bucearon puedan salir vivos de esos túneles llenos de barro y con obstáculos”.

Los Jabalíes Salvajes y su entrenador nunca bucearon para salir de la cueva. Aunque al mundo se le dijo que sí, reseña un reportaje del diario argentino Clarín.

El libro “The Cave” (La Cueva), del periodista británico Liam Cochrane-corresponsal en el Sudeste Asiático de la cadena australiana ABC, reveló recientemente los secretos de una historia real. Un cocktail de drogas, máscaras selladas y un “seguro” para que no se culpara a nadie si los chicos salían muertos.

Cuando los buzos británicos los encontraron, los chicos llevaban 10 días atrapados en la oscuridad absoluta. Sin comida, cavando y durmiendo de a ratos. El doctor Pak y tres SEAL de las fuerzas especiales tailandesas se convirtieron en su mejor compañía. No en sus salvadores.

El tiempo no daba respiro. Consumía los niveles de oxígeno y la debilidad física y emocional complicaba todo. El clima, otro enemigo: los días siguientes pronosticaban más lluvias, que podían hacer que la cueva se inundara. Había que sacarlos por donde habían entrado. Bajo el agua, reseñó Clarín.

Sedarlos

El comité llegó a la conclusión que había que sedarlos, ponerles máscaras de oxígeno, sellarlas con silicona para que no se suelten durante el recorrido, envolverlos y que los buzos los llevaran “como paquetes” hasta la salida.

Por eso, llamaron a los héroes australianos de esta historia. El anestesiólogo Richard Harris y su amigo y compañero de buceo Craig Challen, un militar retirado.

El doctor Harry -como se lo conoció- y Challen no podían asegurar el éxito de la misión y no querían ser señalados si los chicos no sobrevivían (se decía que los cinco chicos más débiles podían morir). Por eso, pidieron al Gobierno tailandés inmunidad diplomática. La principal duda: las drogas. “Pensé que había cero posibilidades de éxito”, admitió más tarde el doctor Harry.

“Para tranquilizar a los padres, se les dijo que a los Jabalíes Salvajes se les iba a enseñar a bucear. Los medios informaron que cada uno estaría atado a una manguera de aire y nadaría con un buzo de rescate adelante y otro detrás”, detalla Cochrane.

El doctor Harry sedó a los chicos con una combinación de tres drogas: alprazolam para aliviar el miedo, ketamina para dormirlos y atropina para reducir la saliva en su boca, con la cual podrían ahogarse. “Una segunda inyección de ketamina la harían después de una hora con una jeringa precargada, para que la sedación durara las tres horas necesarias para hacer el recorrido hasta la salida”, cuenta.

Operativo

El inicio del operativo fue el 8 de julio. Ek, el entrenador, decidió quiénes serían los primeros cuatro en salir: Note, Tern, Nick y Night.

Note, de 14 años, fue el primero en tomar la pastilla sedante. Se acomodó en los brazos del doctor y se entregó al operativo. Tras la inyección, quedó inconsciente. Le pusieron el equipo de buceo y un tanque de aire atado a su cabeza. Encendieron el aire y colocaron la máscara, que cubría todo el rostro. Después de 30 segundos, comenzó a respirar normalmente. Lo esposaron para evitar que se arranque la máscara si despertaba antes de tiempo, según el libro.

Había que protegerlo a él y evitar que pusiera en riesgo a su socorrista, el buzo británico Jason Mallinson.

Todo lo habían probado antes en una piscina, con chicos de una contextura promedio similar a la de los atrapados.

Note salió con el buzo en la misma posición de un paracaidista con su instructor. Mallinson buceó hasta la siguiente cámara, donde Challen lo esperaba para hacerle un control médico en tierra. Luego volvieron a sumergirse. La clave era no golpear al niño con las estalactitas y las paredes de la cueva anegada de agua. Y repitieron la operación con el resto de los niños.

ITALIA: ALFREDINO NO SALIÓ CON VIDA DE POZO

Alfredo Rampi, conocido en Italia como Alfredino, era un niño de seis años que cayó a un pozo cerca de Roma en 1981.

De manera muy similar al seguimiento del pequeño Julen, los medios italianos retransmitieron en directo el rescate durante 24 horas.

Tras la construcción de un pozo paralelo, se llegó hasta el niño ya sin vida. La falta de coordinación y organización de los servicios de Emergencia conllevó la creación de Protección Civil en Italia para gestionar situaciones de urgencia.

CHILE: EL RESCATE MÁS EXITOSO

En 2010, tras 69 días del derrumbe de la mina San José, se logró sacar a la superficie a 33 mineros con vida. La tecnología fue clave: se cavó un pozo por el que se introdujeron cápsulas individuales de rescate.

El operativo funcionó como un reloj. A buen ritmo y sin problemas técnicos, concluyó tras 22 horas de ascensos y descensos cada vez más rápidos al interior de la mina.

Hasta la fecha es el mayor y más exitoso rescate de la historia de la minería a nivel mundial.

UN TAPÓN IMPEDÍA SACAR AL NIÑO ESPAÑOL

El tapón que mantenía al pequeño Julen Roselló a 71 metros bajo tierra en el interior del Cerro de la Corona de Totalán (Málaga) fue clave en el angustioso rescate y, a la par, tal vez el mayor enigma del trágico suceso.

Por un lado, fue el principal impedimento para que el operativo de 300 personas que trabajaron día y noche en el lugar logre el ansiado objetivo: sacar a la superficie al niño, de dos años tras 12 días en el subsuelo. Pero la relevancia de dicho tapón, cuya composición no ha trascendido aunque necesariamente debe constar en las pesquisas de la Guardia Civil, era mayor aún para dirimir responsabilidades y determinar cómo sucedió todo, de qué manera el niño se pudo colar por un agujero en una peripecia que tuvo hipnotizado a todo el país desde hace días.

“Para empezar, porque no es razonable que el crío cuando cae, probablemente golpeando las paredes, provoque desprendimientos en el interior de la cavidad como para generar tanto material que luego se coloca sobre sí mismo y obtura el hueco al completo, de forma tan fuerte”, indicaron al diario El Mundo.

No se trata sólo del material en sí, sino del volumen: pese a que en los primeros días se extrajo tierra con un potente equipo de succión, el tapón siguió impidiendo el acceso al niño y desconcertando a los rescatadores que al principio tenían la esperanza de que el niño pudiera seguir con vida en el subsuelo, pero finalmente, la madrugada de este sábado, el niño fue hallado sin vida.

Los socorristas cavaron primero un túnel vertical en paralelo al profundo pozo.