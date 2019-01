A dos meses del "brexit", los próximos pasos de un proceso que se complica

LONDRES |

Ya solo quedan dos meses para que se haga realidad la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE), el próximo 29 de marzo, y todavía queda un largo camino por recorrer que hace difícil predecir cómo se materializará el "brexit".

Desde que Londres comunicó a Bruselas su intención de salir de la UE el 29 de marzo de 2017, políticos y funcionarios de ambos lados del Canal de la Mancha se han sumido en difíciles y maratonianas negociaciones para alcanzar el acuerdo de salida.

El Gobierno británico y la UE sellaron a finales de 2018 un pacto y una declaración política sobre el "brexit", pero fueron rechazados por el Parlamento del Reino Unido el pasado día 15, debido sobre todo a la inquietud acerca de la controvertida salvaguarda o "garantía" para evitar una frontera física entre las dos Irlandas.

Ante ese rechazo, la Cámara de los Comunes decidió votar anoche una serie de enmiendas para conocer el nivel de consenso que había entre los diputados ante diferentes opciones sobre el "brexit".

Así, la cámara baja aprobó anoche una iniciativa que pide exigir nuevas concesiones del bloque europeo al pacto negociado, más concretamente sobre la salvaguarda irlandesa.

En estos dos meses que quedan hasta la salida del Reino Unido, esto es lo que puede pasar en el proceso del "brexit".

May negocia otra vez con la UE

La primera ministra pedirá a Bruselas cambiar la controvertida salvaguarda irlandesa (conocida como "backstop"), según la cual el Reino Unido permanecerá en la unión aduanera de la UE y que Irlanda del Norte también esté alineada con ciertas normas del mercado único, salvo que Londres y Bruselas presenten una solución alternativa para la frontera o hasta que establezcan la nueva relación comercial.

El acuerdo señala que, de aplicarse esa salvaguarda esta solo podría anularse por acuerdo de las dos partes, lo que implica que el Reino Unido no podría abandonar la unión aduanera sin la aprobación de la UE.

Si el bloque europeo acepta modificar y resolver esa "garantía", el acuerdo revisado y modificado será sometido a una votación en la Cámara de los Comunes en una fecha por determinar.

Pero si la UE se niega a estas modificaciones, el escenario se complica porque el principio que se sigue en el Parlamento es que no se puede pedir a los diputados que voten dos veces sobre lo mismo, en este caso, el pacto no modificado con Bruselas.

No obstante, May ha indicado que regresará al Parlamento el próximo 13 de febrero para exponer los pasos que planea dar si para entonces no ha logrado las modificaciones que exige.

Un "brexit" sin acuerdo.

Si el Parlamento no acuerda un pacto del "brexit", entonces el Reino Unido se retirará de la UE el 29 de marzo de forma abrupta.

Actualmente está en vigor una ley que deja claro que el país abandonará el bloque europeo en esa fecha. En este caso, es posible que el Reino Unido busque aprobar algún tipo de legislación para preparar al país ante esa coyuntura.

Es posible también que los diputados intenten frenar de alguna manera un "brexit" sin acuerdo pero es poco el tiempo que queda para conseguirlo.

El Reino Unido propone un nuevo acuerdo del "brexit"

El Gobierno de Theresa May puede proponer negociar un nuevo acuerdo del "brexit".

Si la UE acepta la renegociación, se deberá retrasar el "brexit", lo que supondría extender el vigor del Artículo 50 del Tratado de Lisboa). Pero si Bruselas se niega, entonces el Gobierno británico tendrá que evaluar varias opciones en un corto periodo de tiempo, como por ejemplo unas elecciones generales o un segundo referéndum europeo. El Reino Unido también tiene la capacidad de revocar de forma unilateral el artículo 50 que activó el proceso de retirada, según una decisión del Tribunal de Justicia de la UE del pasado diciembre, pero es casi imposible que eso pueda suceder puesto que ya se rechazó ayer una moción para retrasar el "brexit".