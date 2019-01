Guaidó denuncia intimidación de las fuerzas de seguridad contra su familia

La crispación política en Venezuela alcanzó a la prensa extranjera: dos periodistas franceses, dos colombianos y un español permanecen detenidos, y dos chilenos fueron deportados el miércoles tras... Ver más Cinco periodistas extranjeros permanecen detenidos en Venezuela

El apoyo del ejército venezolano es "crucial" en los esfuerzos por derrocar al presidente Nicolás Maduro, escribió el líder de la oposición, Juan Guaidó, en una columna que se publicó ayer en The New... Ver más La columna de Juan Guaidó en The New York Times: el apoyo de las FFAA es decisivo

Miles de opositores venezolanos, encabezados por el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, llamaron ayer en las calles a los militares a permitir la entrada de ayuda humanitaria Ver más Guaidó y miles de opositores piden a FFAA rebelarse contra Maduro