"¡Un muro es un muro!": Trump no quiere usar otra palabra

¿Muro de cemento? ¿Barrera de acero? Donald Trump volvió a su retórica original sobre su proyecto emblemático en la frontera con México, en un momento en el que las negociaciones en busca de un compromiso presupuestario se reanudan en el Congreso.

Desde hace varias semanas, algunos legisladores republicanos, y también Trump, hablan de "barrera" en la frontera con México, con la esperanza de hacer más aceptable el plan a ojos de los demócratas y así evitar un nuevo "shutdown".

Hoy por la mañana, sin embargo, el presidente estadounidense estimó que eso no servía de nada.

"¡Llamémosle muro y dejémonos de juegos políticos!", tuiteó como si se dirigiera a sus propios consejeros. "¡Un MURO es un MURO!", añadió, enfatizando su mensaje con mayúsculas.

Lets just call them WALLS from now on and stop playing political games! A WALL is a WALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de enero de 2019