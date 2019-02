Trump reafirma su deseo de construir el muro fronterizo

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró ayer que la crisis humanitaria en la frontera con México es “peor aún que Afganistán”, y dijo que esperará a mediados de febrero para decidir si usa su poder ejecutivo para financiar la construcción del muro en la zona limítrofe.

“Muy tristemente, los casos de asesinatos en México subieron en 2018 el 33 por ciento respecto a 2017, hasta los 33,341. Esto es un importante factor en la crisis humanitaria que se desarrolla en nuestra frontera sur y que se está expandiendo por nuestro país. Peor aún que Afganistán”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

“Mucho de ello lo causan las DROGAS. ¡Estamos construyendo el muro!”, añadió.

Posteriormente, en declaraciones a periodistas en la Casa Blanca, Trump se mostró bastante pesimista respecto a las perspectivas de que el grupo de 17 congresistas que negocia un paquete legislativo sobre inmigración y seguridad fronteriza pueda llegar a un acuerdo antes de que expiren las tres semanas que se han dado de margen.

“No creo que puedan llegar a un acuerdo. Si no me dan dinero para el muro, no va a funcionar”, aseguró Trump.

El mandatario afirmó que está “esperando hasta el 15 de febrero”, fecha en la que se agotarían de nuevo los fondos para la Administración federal, para decidir si declara una “emergencia nacional”, algo que podría permitirle usar fondos de otras partidas para la construcción del muro.

“¡Llamémosle muro y dejémonos de juegos políticos!”, tuiteó como si se dirigiera a sus propios consejeros. “¡Un MURO es un MURO!”, añadió, enfatizando su mensaje con mayúsculas.

LÓPEZ OBRADOR EVADE RESPONDER

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador evadió nuevamente responder a una nueva andanada de tuits de su par estadounidense sobre la violencia en México y el muro fronterizo aplicando la célebre frase del timonel serbio Velibor “Bora” Milutinovic: “Yo respeto”.

López Obrador, quien suele arremeter cotidianamente contra Gobiernos anteriores o el modelo neoliberal, esta vez rehuyó el debate transfronterizo con gesto de renuencia en el rostro y ademán de rechazo con la mano izquierda.

Ante una pregunta expresa en su conferencia matutina, soltó un “No quiero decir nada”.