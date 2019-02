Guaidó y Pompeo exigen a militares dejar entrar la ayuda humanitaria

El jefe de la diplomacia de EEUU, Mike Pompeo, y el autoproclamado presidente venezolano Juan Guaidó exigieron ayer (por separado) que los militares de Venezuela dejen ingresar la ayuda humanitaria internacional, que el jefe de Estado Nicolás Maduro ve como un pretexto para invadir el país.

“El pueblo venezolano necesita desesperadamente ayuda humanitaria. EEUU y otros países están tratando de ayudar, pero el Ejército de Venezuela bajo las órdenes de Maduro está bloqueando la ayuda con camiones y buques tanque. El régimen de Maduro debe dejar que la ayuda llegue al pueblo hambriento”, dijo en Twitter el secretario de Estado estadounidense.

Por su parte, Guaidó ordenó a las Fuerzas Armadas que permitan el ingreso al país de la ayuda internacional humanitaria que ha comenzado a reunirse en los centros de acopio.

“De nuevo a las Fuerzas Armadas una orden directa en este momento: permitan que ingrese la necesaria ayuda humanitaria para atender a sus familias, a su hermana, a su mamá, a su esposa”, dijo Guaidó en una reunión con productores agropecuarios.

Guaidó -que el pasado 23 de enero se proclamó presidente interino del país-, afirmó ayer que el proceso de cambio político que vive Venezuela es “irreversible”.

En tanto, John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional del presidente estadounidense, Donald Trump, ofreció una exención de sanciones a aquellos generales y militares venezolanos de alto rango que rompan con el presidente Maduro.

“Estados Unidos considerará una exención de sanciones para cualquier oficial militar venezolano de alto rango que defienda la democracia y reconozca al Gobierno constitucional del presidente Guaidó, reconocido por EEUU y otras naciones como el mandatario legítimo de Venezuela”, aseguró Bolton.

El diputado aseguró que “entiende la ansiedad” de los venezolanos y la hace propia porque “siente” el sufrimiento “de quien no tiene como alimentar a su hijo” y porque también ha querido vivir siempre “en democracia”.

“Pero este proceso que hemos emprendido es irreversible pueblo de Venezuela (...) y sigue adelante”, dijo al recordar que el próximo martes hay una nueva convocatoria a protestar contra el “cese de la usurpación” que asegura hace Maduro a la presidencia.

Pero para Maduro, quien juró su segundo mandato presidencial de seis años a comienzos de enero pasado, Guaidó actuó por “orden” del “imperio gringo” que ejecuta un “golpe de Estado” para apropiarse de las riquezas naturales, intervenir el país, sacarlo del poder y acabar con la revolución bolivariana socialista.

En medio del conflicto político, el mandatario que abraza la propuesta de México y Uruguay, como países “neutrales”, de “establecer un nuevo mecanismo de diálogo” con “la inclusión de todas las fuerzas venezolanas”, ha reiterado en varias ocasiones su ofrecimiento a la oposición para iniciar una nueva ronda de conversaciones con “agenda abierta para consolidar la paz de la patria”.

Además, Maduro también envió una carta al papa Francisco para “pedirle ayuda, en un proceso de facilitación y refuerzo del diálogo”, y el Vaticano ya informó que actuará sólo “si ambas partes lo piden”.

23 de enero de 2019. Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela

AGRADECEN AL PRESIDENTE TRUMP

Guaidó agradeció ayer a presidente de EEUU, Donald Trump, por destacar en el discurso de Estado de la Unión la lucha de los venezolanos por el cese de la “usurpación” de Maduro en el poder.

“El Presidente Donald Trump (@POTUS), en su discurso del Estado de la Unión, destacó la importancia que, para la causa de la Libertad, tiene la lucha por la democracia en Venezuela y el cese de la usurpación”, manifestó a través de la red social Twitter.

Y agregó: “Gracias al pueblo y al Gobierno de EEUU”, junto a la etiqueta #VamosBien.

EL CHAVISMO ESTÁ LISTO PARA “TOMAR LOS FUSILES”

EFE

El dirigente oficialista Adán Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), señaló que el chavismo está dispuesto a “tomar” los fusiles para defender Venezuela ante una invasión, mientras el líder chavista Diosdado Cabello dijo que cualquier fuerza extranjera será “repelida”.

“Estamos preparados, dispuestos y dispuestas (...) para enfrentar en el terreno que sea necesario los intentos del imperio y sus aliados de invadirnos, de desatar una guerra en nuestro territorio, si tenemos que tomar los fusiles, los tomaremos, que nadie lo dude”, indicó Chávez.

El también asambleísta dijo esto en una sesión de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, donde varios de sus miembros, entre ellos su presidente, Cabello, advirtió que están dispuestos a defender su “patria”.

GARZÓN: LA SITUACIÓN DE VENEZUELA DEBE RESOLVERSE ENTRE ACTORES INTERNOS

EFE

El exjuez español Baltasar Garzón afirmó ayer que la problemática de Venezuela debe resolverse entre los “actores internos” y llamó al resto de países a acatar la recomendación de Naciones Unidas de “ningún reconocimiento ni interferencia externa”.

“La comunidad internacional debería sumarse a la línea de Naciones Unidas, que no es partidario de ningún reconocimiento ni interferencia externa. La situación de Venezuela tiene que resolverse entre los actores internos, tiene que encontrarse una vía de solución tanto parlamentaria como humanitaria”, afirmó a la radio argentina La Patriada.

Además, destacó que la solución no pasa por crear “una doble institucionalidad que está fuera de la propia normativa interna y constitucional de Venezuela” en alusión a la proclamación de Guaidó como presidente encargado del país, a quien recomendó que cese en la designación de diplomáticos en el extranjero.

“El reconocimiento internacional de una presidencia encargada o interna no da cobertura legal o constitucional para la designación de representantes que son del Estado, no son representación de un presidente ni de un jefe de Gobierno si no que representan al Estado de Venezuela”, manifestó.

Sobre el Gobierno de Maduro, destacó que a pesar de que “se pueda discrepar o no como hace la oposición”, es “absolutamente” legítimo.