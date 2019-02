Trump denuncia ser víctima de "acoso presidencial"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró hoy víctima de un "acoso presidencial sin fin" al criticar fuertemente a los demócratas por investigar sus relaciones con Rusia y señalar que se están "volviendo locos".

"¡ACOSO PRESIDENCIAL! ¡Nunca se debe permitir que vuelva a ocurrir!", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

PRESIDENTIAL HARASSMENT! It should never be allowed to happen again!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de febrero de 2019