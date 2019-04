Biden promete ser más "respetuoso" tras denuncias de tocamientos inapropiados

El exvicepresidente de EEUU Joe Biden, que suena como precandidato demócrata para las elecciones de 2020, prometió hoy que en adelante será más "respetuoso" y tendrá más en cuenta el "espacio personal" de la gente, después de ser acusado por cuatro mujeres de tocamientos inapropiados.

Biden, que hasta ahora solo había reaccionado a la polémica en un comunicado, difundió un video en su cuenta oficial de Twitter en el que reflexionó sobre el tema durante unos dos minutos.

"Quiero hablar sobre los gestos de apoyo y de aliento que he dirigido a mujeres y a algunos hombres, y que les han hecho sentirse incómodos", afirmó el exvicepresidente.

Social norms are changing. I understand that, and I’ve heard what these women are saying. Politics to me has always been about making connections, but I will be more mindful about respecting personal space in the future. That’s my responsibility and I will meet it. pic.twitter.com/Ya2mf5ODts

— Joe Biden (@JoeBiden) 3 de abril de 2019