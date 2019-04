Cuba condena las nuevas sanciones de EEUU a envíos de petróleo venezolano

LA HABANA |

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó de "acto de extraterritorialidad" y "soberbia imperial" las nuevas sanciones de EEUU contra los envíos de petróleo venezolano a la isla, consideradas una escalada en la presión de ese país hacia el mandatario Nicolás Maduro.

"Estados Unidos sancionó el viernes a embarcaciones y compañías que participan en el transporte de combustible entre Cuba y Venezuela, una actividad legal y amparada por acuerdos comerciales. Estas medidas son un acto de extraterritorialidad, injerencia y de soberbia imperial", escribió Díaz-Canel en su cuenta de Twitter.

#US imposed sanctions this Friday to vessels and companies engaged in oil shipments between #Cuba and #Venezuela, a lawful activity under commercial contracts. These measures are an act of extraterritoriality, interference and imperial arrogance. pic.twitter.com/vAt7j3kftF

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 6 de abril de 2019