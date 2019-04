Snowden dice que detención de Assange es "momento negro" para libertad de prensa

El exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense Edward Snowden, refugiado en Rusia, calificó hoy de "momento negro" para la libertad de prensa la detención en Londres del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

"Los críticos de Assange pueden alegrarse, pero este es un momento negro para la libertad de prensa", afirmó en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Images of Ecuador's ambassador inviting the UK's secret police into the embassy to drag a publisher of--like it or not--award-winning journalism out of the building are going to end up in the history books. Assange's critics may cheer, but this is a dark moment for press freedom. https://t.co/ys1AIdh2FP

— Edward Snowden (@Snowden) 11 de abril de 2019