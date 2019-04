Assange afronta un año de cárcel antes de su extradición a EEUU

El creador de Wikileaks, Julian Assange, fue declarado culpable de violar la libertad condicional, cuando comparecía, ayer, ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, que estudia el pedido de extradición de EEUU.

Ahora, Assange arriesga una pena máxima de 12 meses de prisión. El juez Michael Snow detalló que Assange será sentenciado el próximo mes en Southwark Crown Court.

Assange, luego de que fuera detenido en la embajada de Ecuador en Reino Unido, fue trasladado inicialmente a una estación de Policía del centro de Londres antes de comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, detalló la BBC.

En la instancia se declaró inocente de no entregarse a una orden de arresto sueca -por una denuncia de abuso sexual en su contra-, y violar su condición de libertad bajo fianza. Sin embargo, fue hallado culpable de estos cargos. El activista australiano fue detenido ayer por la mañana en la embajada de Ecuador en Londres, donde se mantenía refugiado desde el 2012, luego de un pedido de extradición de EEUU, donde podría ser condenado a cinco años de prisión.

Estados Unidos lo acusa de “conspiración” por infiltrarse en computadores gubernamentales desvelados este jueves por el Departamento de Justicia tras su detención en Londres.

Según explicó Scotland Yard, y confirmó más tarde la primera ministra, Theresa May, en el Parlamento, la detención respondía a una petición de extradición de EEUU.

Assange se enfrenta a la acusación de un grave delito contra la seguridad informática: la publicación, en el portal Wikileaks, de cientos de miles de documentos clasificados del Departamento de Defensa.

El Departamento de Justicia estadounidense anunció que el periodista australiano está acusado de “conspiración para cometer intrusión informática” por haber ayudado a la exanalista de inteligencia Chelsea Manning a obtener una contraseña para acceder a miles de documentos de defensa confidenciales, y luego divulgarlos. Pese a que Assange, de 47 años, y sus defensores temen que pueda ser condenado a la pena de muerte en EEUU por traición o divulgación de secretos, el Departamento de Justicia aseguró que sólo enfrenta hasta cinco años de cárcel.

Esta noticia llegaba a Londres al mismo tiempo que un Assange de larga barba blanca, vestido con camisa y chaqueta oscura, comparecía ante un tribunal con actitud provocadora.

Hizo un gesto a la prensa con el pulgar hacia arriba y se puso a leer el libro “La historia del Estado de Seguridad Nacional” del estadounidense Gore Vidal, antes del inicio de una audiencia en la cual fue declarado culpable de uno de los cargos: haber violado su libertad condicional británica en 2012.

Tendrá que volver a comparecer, en relación a la petición de extradición estadounidense, el 2 de mayo, fecha hasta la cual permanecerá detenido.

La plataforma WikiLeaks, famosa desde que en 2010 difundió cientos de miles de documentos secretos del Ejército y la diplomacia de EEUU, llevaba días advirtiendo de que su fundador iba a ser expulsado de la embajada de Ecuador, ante los desmentidos del Gobierno de Quito.

Pero ayer, la situación se precipitó.

Imágenes de televisión mostraron como seis agentes sacaban a Assange de la embajada, arrastrándolo.

DETENIDO EN NOMBRE DE EEUU

Londres lo buscaba por violación de su libertad condicional cuando el 19 de junio 2012 entró en la legación ecuatoriana para escapar a una extradición a Suecia por acusaciones de presuntos delitos sexuales que acabaron siendo archivadas.

Pero en cuanto llegó a la comisaría, el peor temor de Assange se hizo realidad: allí fue detenido una segunda vez “en nombre de las autoridades estadounidenses”.

Ya en 2012, el experto informático afirmaba que las acusaciones presentadas en Suecia no eran más que un plan de EEUU para lograr extraditarlo.

BALTASAR GARZÓN DENUNCIA PERSECUCIÓN

El exjuez y jefe del equipo de abogados de Assange, el español Baltasar Garzón, aseguró que el fundador de WikiLeaks es víctima de una “clara persecución política”.

“Haremos todo lo necesario a nivel nacional e internacional para defender los derechos de Assange”, subrayó Garzón en rueda de prensa en Madrid.

Para Garzón, las razones por las que se le ha retirado el asilo político “no son ciertas” y revelan que Assange “está amenazado por razones políticas y que la persecución desde EEUU está más vigente que nunca”.

MORENO TILDA A ASSANGE DE “MISERABLE HACKER”

AFP

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, describió a Assange como un “miserable hacker” y un “malcriado” que llegó a manchar con sus excrementos la embajada de Quito en Londres.

“Le hemos quitado el asilo a este malcriado y ventajosamente nos hemos librado de una piedra en el zapato”, manifestó Moreno.

“De ahora en adelante tendremos mucho cuidado de dar asilo (...) a gente que realmente valga la pena y no a miserables hackers, cuya única intención es desestabilizar gobiernos”, agregó el mandatario ecuatoriano.

Moreno justificó en esos términos su decisión de retirarle el asilo otorgado a Assange en 2012 y enfatizó que el creador de WikiLeaks “ha violado todas las normas de una convivencia racional”.

ONU DICE QUE ECUADOR PONE A ASSANGE EN RIESGO

EFE

La relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, aseguró ayer que la decisión de Ecuador pone a Assange en riesgo de sufrir serias violaciones de los derechos humanos.

Según la experta, el arresto sitúa a Assange “un paso más cerca de la extradición a EEUU” y, por tanto, le “expone al riesgo de violaciones de los derechos humanos”.

Callamard, que es una experta independiente, dirige además el proyecto sobre libertad de expresión global de la Universidad de Columbia, en Nueva York.

El pasado viernes, el relator especial de Naciones Unidas sobre tortura, Nils Melzer, ya había advertido también de los riesgos.

REACCIONES MUNDIALES

Bolivia - Morales condena “enérgicamente” arresto de Assange

El presidente de Bolivia, Evo Morales, condenó “enérgicamente” el arresto de Assange.

“Condenamos enérgicamente la detención de #JulianAssange y la violación a la libertad de expresión”, escribió Morales en Twitter.

Morales expresó además “nuestra solidaridad con este hermano que es perseguido por el Gobierno de EEUU por revelar sus violaciones a los derechos humanos y asesinatos de civiles”.

Bélgica - Rafael Correa llama “traidor” a Lenín Moreno

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa llamó “traidor” al actual mandatario del país, Lenín Moreno.

“El traidor más grande de la historia ecuatoriana y latinoamericana, Lenín Moreno, permitió que la Policía británica entre a nuestra Embajada en Londres para arrestar a Assange. Moreno es un corrupto, pero lo que ha hecho la humanidad jamás olvidará”, indicó.

Rusia - Snowden califica de “día negro” para la libertad de prensa

El exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense Edward Snowden, refugiado en Rusia, calificó de “momento negro” para la libertad de prensa la detención de Assange.

“Los críticos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, pueden alegrarse, pero este es un momento negro para la libertad de prensa”, afirmó enérgicamente en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Reino Unido - Theresa May: “Nadie está por encima de la ley”

La primera ministra británica, Theresa May, afirmó en el Parlamento que la detención en Londres de Assange demuestra que “nadie está por encima de la ley” en el Reino Unido.

“Estoy segura que esta cámara al completo da la bienvenida a la noticia de que esta mañana la Policía metropolitana ha arrestado a Julian Assange”, dijo May .

ANÁLISIS

Luis Gonzalo Segura, Analista político español

Assange detenido: la cacería terminó, la democracia agoniza

Julian Assange ha sido detenido. Finalmente cazado. Y no puedo permanecer objetivo ante ello, duele ver un compañero caído. Sin embargo, la mayor cuchillada de la emboscada la ha recibido la democracia, también rehén de Occidente. Porque la detención del activista australiano es la constatación del fracaso de toda una sociedad. Es el certificado de defunción de la Europa de los Derechos Humanos.

La operación para cazar a Assange y ejecutar sobre él la venganza de unos poderes fácticos que se sintieron más desnudos y heridos que nunca llevaba años en marcha, aunque de alguna manera hacía ya mucho tiempo que habían vencido, porque siete años encerrado entre cuatro paredes ya es una victoria de los criminales y una derrota del decente. De la decencia. Y es que Assange ya era un prisionero aun cuando Ecuador era hospitalario, lo único que sucedió fue que los últimos tiempos, los de Lenín Moreno, pasó de la azotea a la mazmorra. No era buena señal.

Parece ser que los planes entre norteamericanos, británicos y ecuatorianos se fueron poco a poco urdiendo, como la tela que la araña laboriosamente acomoda a la presa cuando esta ha caído en su trampa. De hecho, en noviembre pasado se desveló que EEUU planeaba acusar al activista, al alertador, y no es casualidad que nada más conocerse su detención se haya filtrado que se pretende reabrir las causas contra él por violación en Suecia. La ley es la ley, pero a veces parece una pesada maza en manos del poder aplastando a todo aquel que discute.