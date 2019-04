[EN VIVO] Incendio en la catedral de Notre Dame de París

La catedral de Notre Dame de París, uno de los monumentos más emblemáticos de la capital francesa, está sufriendo un incendio "potencialmente relacionado" a los trabajos de renovación de la edificación, informaron los bomberos.

El fuego empezó en la parte superior de la catedral, indicaron los bomberos. Según el portavoz de Notre Dame, el incendio se habría declarado a alrededor de las 16:50 GMT.

Un gran despliegue de bomberos trata de controlar las llamas, que salen sobre todo de la aguja central del templo, que es visitado por miles de personas cada día.

La policía ha acordonado la zona y está desalojando a los numerosos turistas que se encontraban dentro de la catedral.

Kaissia Rouan, que se encontraba en el parque adyacente al templo, aseguró a Efe que "cuando llegaron los bomberos ya había muchas llamas que salían del tejado" de la catedral.

"Hemos visto mucho humo, pensábamos que era por las obras que están haciendo. Cada vez había más, nos hemos ido a la parte delantera y nos han desalojado para evitar que nos afectara el humo. Hemos visto las llamas salir de la catedral. Es muy triste", aseguró la turista visiblemente afectada.

Según las primeras informaciones aportadas, el incendio puede estar ligado a las obras que se están efectuando en el tejado de la capital.

La aguja del templo, que estaba rodeada de un andamiaje por las obras, se encuentra envuelta en llamas, que se han extendido por parte del tejado.

BREAKING: Smoke and flames seen shooting out of top of Paris' iconic Notre Dame cathedral as fire breaks out.

The fire may be connected to the recent restoration of the church, officials say. https://t.co/lsQYxe5tef pic.twitter.com/FQ5xV9GyiF

— ABC News (@ABC) 15 de abril de 2019