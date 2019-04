Las familias Arnault y Pinault anuncian 300 millones de euros de donación para Notre Dame

Las familias Arnault, propietaria del grupo de lujo LVMH, y Pinault, dueño de Kering, dos de las mayores fortunas de Francia, anunciaron una donación de 200 y 100 millones de euros respectivamente para reconstruir la catedral de Notre-Dame de París, destrozada por un voraz incendio.

"La familia Arnault y el grupo LVMH, solidarios con esta tragedia nacional, se asocian a la reconstrucción de esta extraordinaria catedral, símbolo de Francia, de su patrimonio y de su unidad", escriben en un comunicado.

El grupo de la familia de Bernard Arnault --primera fortuna de Francia-- "harán una donación de un monto global de 200 millones de euros al fondo destinado a la reconstrucción de esta obra arquitectónica que forma parte de la Historia de Francia".

"In the wake of this national tragedy, the Arnault family and the LVMH Group pledge their support for #NotreDame. They will donate a total of 200 million euros to the fund for reconstruction of this architectural work, which is an integral part of the history of France." pic.twitter.com/utvJT8xJht

