Cronología de los hechos que incriminan a Alan García en el escándalo de Odebrecht

El expresidente peruano, Alan García, murió hoy tras dispararse en la cabeza antes de ser detenido por la Policía judicial en el marco del caso Odebrecht.

"Ha fallecido Alan García", dijo Omar Quesada, secretario general del partido de García, en la puerta del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa, en Lima.

El director del hospital, Enrique Gutiérrez, agregó que el exgobernante presentó un disparo de arma de fuego en el cráneo "con orificio de entrada y salida" y que todos los médicos del centro médico Casimiro Ulloa, en el distrito limeño de Miraflores, participaron en la operación.

En medio de una gran confusión, el dos veces presidente peruano (1985-1990 y 2006-2011) fue ingresado en el hospital, a donde fue trasladado por la Policía que fue a detenerlo a su casa.

Según testigos consultados por la televisión peruana, García estaba cubierto por una manta roja y poco después llegó al lugar uno de sus hijos y representantes del Partido Aprista Peruano (PAP).

A continuación, una cronología de los hechos que involucraron a García con las investigaciones que se realizan por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias:

6/3/2017

La procuraduría para el Caso Lava Jato anuncia la presentación de una denuncia contra el expresidente Alan García, el exministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo y el exdirector ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) Oswaldo Plascencia por el caso de la concesión del metro de Lima.

31/3/2017

El fiscal Hamilton Castro dispone el inicio de la investigación contra el líder aprista por presunto tráfico de influencias por los sobornos de Odebrecht para la adjudicación de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del metro de Lima.

18/5/2017

Se revela que el registro de visitas de Palacio de Gobierno y la agenda presidencial del exmandatario contradicen sus declaraciones sobre que en su segundo mandato solo se habría reunido una vez en la casa de gobierno con Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora brasileña.

Los documentos apuntan a que mantuvieron hasta cinco encuentros oficiales, incluyendo una cita, negada por García, en setiembre del 2006.

5/8/2017

El expresidente defiende las donaciones que recibió la ONG presidida por su exesposa Pilar Nores, entre los años 2006 y 2010, por parte de Odebrecht.

19/9/2017

Alan García se pronuncia en torno a la transferencia de $us 900 mil de Odebrecht al exvicepresidente de Petro-Perú Miguel Atala Herrera, quien fue nombrado durante su segundo gobierno.

El exjefe del Estado pide que esta nueva denuncia, que publicó el diario español "El País", basada en documentos de la Banca Privada d'Andorra (BPA) que certifican la transferencia, sea investigada por la fiscalía peruana.

15/10/2017

El abogado Luis Nava Guibert, exsecretario general de la Presidencia de la República en el segundo gobierno aprista, cuestiona que se le vincule a él y a su hijo José Antonio Nava Mendiola con actos de corrupción vinculados a Odebrecht.

El también exministro de Producción afirma que “nunca” le pidió a Odebrecht que contratara con la empresa de transportes Don Reyna, que él fundó en la década de 1990 y que ahora pertenece a su hijo.

9/11/2017

Marcelo Odebrecht, exCEO de la constructora Odebrecht, revela a los fiscales peruanos que lo interrogaron en Curitiba (Brasil) que las iniciales "AG", escritas en su agenda celular, se refieren al expresidente Alan García.

14/11/2017

García niega haber sido contratado como conferencista por Odebrecht y asegura que sus ingresos fueron investigados a nivel del Ministerio Público y el Congreso peruano.

"Di más de 30 conferencias en 10 países, una en Brasil para la Federación Industrial de Sao Paulo (no Odebrecht). Todos los contratos, honorarios e impuestos pagados están publicados y han sido investigados por el Congreso y la fiscalía", dijo.

10/3/2018

El exministro del Interior del segundo gobierno aprista Luis Alva Castro afirma estar “tranquilo” luego de que Jorge Barata revelara en Brasil que le entregó $us 200.000 para la campaña presidencial de Alan García en el 2006.

"Yo estoy tranquilo, han visto cuál es mi declaración, lo que yo he dicho, todo lo he explicado bien y yo no tengo nada que temer, absolutamente nada”, declaró en Trujillo.

10/6/2018

El fiscal José Domingo Pérez abre investigación preliminar a tres expresidentes en el marco del Caso Odebrecht.

Se trata de tres carpetas fiscales distintas en las que se incluye a Alejandro Toledo y Avraham Dan On; Pedro Pablo Kuczynski y Susana de la Puente; y Alan García y Luis Alva Castro, a causa de presuntos aportes a las organizaciones políticas de los ex mandatarios mencionados.

11/6/2018

Abogados y dirigentes apristas presentan tres escritos al Ministerio Público en los que solicitan que se excluya al fiscal José Domingo Pérez de la investigación que se le sigue a Alan García por los aportes que habría entregado Odebrecht a la campaña del Apra en el 2006.

28/6/2018

El abogado Erasmo Reyna, defensor legal de García, informa que interpuso una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el fiscal José Domingo Pérez.

“Nosotros ya hemos presentado la denuncia por prevaricato contra el señor Domingo Pérez, porque cuando él inicia la investigación contra Alan García, él hace uso de lo obtenido en Brasil, que es una documentación obtenida al amparo de una cooperación internacional", justificó.

26/7/2018

La Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, a cargo de Bersabeth Revilla, confirma la disposición que declaraba infundado un pedido de la defensa legal de Alan García para excluir al fiscal Pérez de la investigación preliminar que le sigue por los supuestos aportes de Odebrecht a su campaña del 2006.

15/11/2018

Alan García acude a la fiscalía para ser interrogado por el fiscal Pérez como parte de la investigación que le sigue por la adjudicación de la línea 1 del metro de Lima (tramos 1 y 2) a Odebrecht.

García abandona la sede en la que se encuentra el despacho del fiscal aduciendo que la diligencia se ha "suspendido". El equipo especial Lava Jato, a su vez, amplía la investigación preliminar contra García por el referido caso.

Pocas horas después, IDL-Reporteros emite un informe en el que señala que una conferencia que García dio el 25 de mayo del 2012 en Sao Paulo, Brasil, habría sido pagada por un operador de Odebrecht.

El evento fue, precisamente, el que organizó la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP) por el que el líder del Apra recibió como remuneración $us 100.000 a raíz de un contrato con el abogado José Américo Spinola, quien ahora es delator premiado en Brasil. El dinero habría salido de la Caja 2 de Odebrecht.

El mismo día, el fiscal Pérez solicita que se ordene impedimento de salida del país para el líder aprista.

17/11/2018

Alan García solicita asilo diplomático a la Embajada de Uruguay.

3/12/2018

El Gobierno de Uruguay anuncia que ha decidido rechazar la solicitud de asilo formulada por García.

"Declaro que solicité el asilo previsto en la Constitución ante la inminencia de una orden de detención, pero cumplido este paso estaré en mi domicilio a disposición de todas las investigaciones y convocatorias que se me hagan", afirmó el exmandatario.

10/12/2018

La Sala Penal de Apelaciones Anticorrupción del Poder Judicial amplía de 12 a 18 meses el impedimento de salida del país contra Miguel Atala, quien habría recepcionado dinero de Odebrecht en cuentas de Andorra.

Al exfuncionario de Petro-Perú del segundo gobierno aprista se le atribuye haber recibido depósitos de Klienfeld Service LTD y de Coher Coher Investment hasta por la suma de $us 1’321,766.12 durante los años 2007 y 2008.

18/2/2019

El procurador ad hoc del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, sostiene -tras el interrogatorio a Marco Queiroz Grillo, generador de fondos de la Caja 2 de Odebrecht- que “es evidente” que el contrato que se le hizo a Alan García para el pago de $us 100.000 por una conferencia que ofreció en mayo del 2012 en Sao Paulo (Brasil) fue “simulado”.

Horas después confirman que De Queiroz señaló en el interrogatorio que el pago habría sido “ficticio”.

11/3/2019

El abogado brasileño José Américo Vieira Spinola comenta - durante el interrogatorio al que fue sometido por el fiscal José Domingo Pérez- que su estudio jurídico le pagó $us 100.000 al expresidente García por una conferencia por una orden de la constructora Odebrecht.

11/4/2019

El juez Richard Concepción Carhuancho ordena 18 meses de impedimento de salida del país para Luis Alva Castro, investigado por lavado de activos a raíz del supuesto aporte ilegal que Odebrecht afirma haber entregado al Partido Aprista para la campaña electoral del 2006.

14/4/2019

Se conoce que Luis Nava Guibert, exsecretario general de la Presidencia durante el segundo gobierno de Alan García, recibió transferencias de Odebrecht por más de $us 4 millones, según documentos de la Caja 2 de la empresa brasileña.

De esta cantidad, $us 1.3 millón fueron depositados a la “offshore” Ammarin Investment Inc., del ex vicepresidente de Petroperú Miguel Atala Herrera. De acuerdo a información de los servidores del Sector de Operaciones Estructuradas (Caja 2) de la empresa, estos pagos fueron por la carretera Interoceánica Sur.

17/4/2019

​El abogado del expresidente Alan García informó que este se pegó un tiro en la cabeza antes de ser detenido por la policía en su domicilio, en medio de acusaciones de haber recibido un pago ilegal de la constructora brasileña Odebrecht.

Con información de El Comercio, EFE y AFP