García un día antes de dispararse: No hay evidencia en mi contra, la detención sería “injusticia”

El expresidente de Perú, Alan García, aseguró ayer no existe documentación ni indicios en su contra que lo impliquen en supuestos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht.

Como en ningún documento se me menciona y ningún indicio ni evidencia me alcanza sólo les queda la ESPECULACIÓN o inventar intermediarios. Jamás me vendí y está probado. — Alan García (@AlanGarciaPeru) 16 de abril de 2019

Aseguró que si se ordena una detención preliminar en su contra "sería una gran injusticia". "Muchas veces he escuchado eso (la posibilidad de una detención preliminar) y nunca se ha cumplido. En este caso concreto, ningún documento de los que se han mostrado me alude, me mencionan", dijo en una entrevista con RPP.

"No hay ninguna razón fáctica, lo que se dice hecho concreto. Todo es especulación. Con especulaciones no se priva a una persona de la libertad, ni siquiera de manera preliminar. A mí me parece que eso sería una gran injusticia, así como las que hemos visto últimamente", agregó.

El exmandatario consideró, asimismo, que los fiscales están "abusando de las prisiones preventivas", cuestionó que se realicen estos pedidos en base a supuestos y puso como ejemplo el caso del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

"Los jueces acaban de decir, en la Corte Suprema (casación 1445-2018), que en nuestra patria los fiscales están abusando de la detención preventiva argumentando peligro de fuga entre otras cosas. Mire lo que ha pasado con Pedro Pablo Kuczynski, al señor sin muchas razones lo detienen pudiendo mantenerlo en la condición que estaba para que asista a su proceso", añadió.

García es operado de urgencia por una herida de bala en la cabeza tras dispararse en su vivienda momentos antes de ser detenido hoy por la policía judicial en el caso vinculado al escándalo Odebrecht.

"Esta mañana ha sucedido este lamentable accidente: el presidente tomó la decisión de dispararse", dijo a periodistas su abogado Erasmo Reyna en la puerta del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa, en Lima.

El hospital indicó que García, de 69 años, tiene "una herida de bala en la cabeza" y está siendo operado.

"Informamos que su estado es delicado y pronóstico reservado (...) El paciente ingresó al hospital con diagnóstico de impacto de bala, entrada y salida en la cabeza", indicó el ministerio de Salud.

La orden de detención se da en el marco de una investigación a García por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión agravada.

García afirmó ser inocente de todos los cargos que le señala la Fiscalía.

La investigación es por supuestos sobornos pagados por Odebrecht para adjudicarse un contrato para la construcción de la línea 1 del Metro de Lima durante su segundo gobierno (2006-2011).