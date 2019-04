Donald Trump reactiva tensión con México por inmigración ilegal

EFE Y AFP

El presidente de EEUU, Donald Trump, reactivó ayer la tensión con México al amenazar de nuevo con cerrar la frontera y enviar allí a más soldados, después de un leve incidente militar y ante el avance por el país vecino de nuevos grupos de inmigrantes indocumentados.

A Trump le bastaron dos tuits para reabrir una disputa con México que estaba latente desde hace tres semanas, cuando retiró su amenaza de cerrar inmediatamente la frontera común debido al “buen trabajo” que, a su juicio, estaba haciendo el Gobierno mexicano en la detención de indocumentados que llegaban de Centroamérica.

Lo que enfureció esta vez a Trump fueron las informaciones de nuevas caravanas de indocumentados que atraviesan México con rumbo a EEUU sumadas a un reciente artículo que reveló un leve incidente en la frontera entre soldados mexicanos y estadounidenses.

“Una caravana muy grande de más de 20.000 personas ha empezado a subir por México. Se ha reducido en tamaño por México, pero sigue llegando. México debe detener al resto o nos veremos obligados a cerrar esa sección de la frontera y llamar al Ejército”, dijo.

El mandatario añadió que unos “soldados de México recientemente sacaron armas contra los efectivos de la Guardia Nacional estadounidense”.

“¡Más vale que no vuelva a pasar! Estamos enviando ahora a soldados armados a la frontera”, agregó el mandatario.

Lo que por el tuit parecía un despliegue inminente en la frontera se quedó enseguida en una mera amenaza, o como mucho, en una confirmación de los planes de Trump de reforzar pronto la misión militar, que ya lleva un año activa.

El Pentágono no recibió inmediatamente órdenes de reforzar su presencia en la frontera con México, explicó a Efe un portavoz del Departamento de Defensa, el teniente coronel Jamie Davis.

La fuente confirmó que el número de efectivos en la frontera roza los 5.000 -entre ellos 2.900 militares en activo y 2.000 reservistas de la Guardia Nacional-.

NO CAERÁN EN PROVOCACIONES

Las amenazas de Trump no cambiaron la postura del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien en su rueda de prensa matutina insistió en que su país no caerá en “ninguna provocación” y subrayó: “No vamos a pelearnos con el Gobierno de Estados Unidos.”

Y Trump tardó poco en contradecirse: si en su tuit matutino denunció que “México no está haciendo ni de lejos lo suficiente para detener y deportar” a indocumentados, unas horas después afirmó en un discurso que el país vecino “está empezando a detener y devolver a su país” a esos inmigrantes.

TRUMP AMENAZA CON APELAR A LA CORTE SI OPOSITORES INICIAN “IMPEACHMENT”

AFP

Trump amenazó ayer con llevar hasta la Corte Suprema cualquier intento de congresistas demócratas de lanzar un proceso de destitución en su contra.

“Si los demócratas partidistas alguna vez intentan un ‘impeachment’ (juicio político), primero iría a la Corte Suprema”, escribió Trump en Twitter.

La Constitución estadounidense, y la misma corte, han aclarado que no tiene ningún rol en un proceso de “impeachment”, una iniciativa con la que el poder legislativo puede controlar la labor del Presidente.

Trump sugirió en su tuit que la Casa Blanca se toma seriamente el debate entre los demócratas sobre la necesidad de lanzar o no un proceso de destitución contra el Presidente por obstrucción de la justicia, basado en el informe del fiscal especial Robert Mueller difundido la semana pasada.

“El informe Mueller, a pesar de estar escrito por Demócratas Enfadados y Odiadores de Trump, y con dinero ilimitado a cuestas (35 millones de dólares) no me tocó. No hice nada malo”, escribió Trump.

La investigación de 22 meses del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales en EEUU en 2016 cita 10 episodios que involucran al Presidente en una posible obstrucción de la justicia, incluyendo una cantidad de mentiras y manipulaciones para confundir a la prensa y al público.