El insólito arresto en grúa del brazo derecho de Guaidó

CARACAS |

Luces policiales en la noche, agentes encapuchados que rodean una gran camioneta 4x4 y, ante la negativa del vicepresidente del Parlamento venezolano de salir de su auto, un camión grúa para trasladarlo al cuartel de los servicios de inteligencia: así fue la rocambolesca detención de Edgar Zambrano.

"Estábamos reunidos acá en la casa nacional de nuestro partido (Acción Democrática), apenas salimos de nuestros lugares nos llama el diputado Edgar Zambrano, que está siendo sitiado, que estaba rodeado por funcionarios del Sebin", el servicio de inteligencia, narró a la cadena NTN24 Carlos Prosperi, diputado de la misma formación.

"A apenas 50 metros lo tenían retenido, no nos dejaron acceder a donde estaban y lo que (Zambrano) me decía era que (los agentes) estaban golpeando en la camioneta. Como no pudieron bajarlo, trajeron una grúa, lo montaron en una grúa y se lo llevaron", agregó.

Zambrano, brazo derecho del jefe de la oposición venezolana Juan Guaidó, es uno de los diez diputados opositores acusados por el Tribunal Supremo, de línea oficialista, de traición a la patria y conspiración por apoyar una fallida sublevación militar el 30 de abril contra Nicolás Maduro.

En fotos y videos en las redes sociales, se ve a los agentes con uniforme negro con la palabra Sebin y encapuchados rodeando el vehículo de Zambrano. Versiones sin confirmar indicaron que se trataba de una camioneta blindada.

En las imágenes se aprecia a testigos intentando filmar la escena y, un poco más lejos, vehículos oficiales cortando la calle.

El propio Zambrano fue relatando en Twitter su insólita detención. "Alertamos a todo el pueblo de Venezuela, en este momento 6:35 pm estamos rodeados por el Sebin, nos encontramos dentro de nuestro vehículo desde la instalaciones de Acción Democrática en (el barrio de) La Florida", en Caracas, escribió.

"Al negarnos a salir de nuestro vehículo, utilizaron una grúa para trasladarnos de manera forzosa directamente al Helicoide. Los demócratas nos mantenemos en pie de lucha", lanzó.

Durante su programa semanal de televisión, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, comentó el arresto.

"Se encerró en el carro, creyendo que el Sebin se iba a comer ese cuento. 'De aquí no me muevo', dijo. Le metieron una grúa al carro. Ahora, tiene que pagar al gruero. Si a alguien le remolcan el carro, ¿quién paga?", preguntó, desatando las risas del público.