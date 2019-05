Donald Trump se dice “abierto a hablar” con los líderes iraníes

El presidente de EEUU, Donald Trump, reafirmó ayer estar abierto a conversar con los líderes iraníes, en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Teherán.

“Lo que me gustaría ver con Irán es que me llamaran”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca, destacando que lo que su Gobierno no quiere es que la república islámica se dote de armas nucleares.

Las relaciones entre Washington y Teherán se tensaron considerablemente desde hace un año, cuando EEUU decidió retirarse unilateralmente del acuerdo internacional nuclear con Irán por considerar que el pacto, negociado durante el gobierno del presidente demócrata Barack Obama, no frenaba las ambiciones armamentísticas de Teherán.

Trump aseguró ayer que John Kerry, exsecretario de Estado en la era Obama, estaba en contacto con los líderes iraníes y les había dicho “no llamar”.

“John Kerry les habla mucho. Él les dice que no llamen. Pero deberían llamar. Si lo hacen, estamos abiertos a hablar con ellos”, dijo.

Según el Presidente, esto es una violación de la Ley Logan, que prohíbe a los ciudadanos de EEUU negociar de manera privada con Gobiernos extranjeros.

Un portavoz de Kerry no tardó tildar los comentarios de Trump de “teatro”, señalando que está equivocado.

“Está equivocado sobre los hechos, equivocado sobre la ley y, lamentablemente, está equivocado sobre cómo usar la diplomacia para mantener a EEUU a salvo”, dijo el vocero del exsecretario de Estado en un comunicado.