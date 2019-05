El Gobierno argentino da por resuelto caso del diputado baleado

EFE Y AFP

El diputado argentino Héctor Olivares sigue en estado crítico tras el tiroteo de este jueves frente al Congreso en el que murió su asesor Miguel Yadón, mientras el Gobierno afirmó ayer que el caso ya está resuelto después de lograr la detención de seis personas.

“Argentina, con su presidente a la cabeza, con su sistema de seguridad a la cabeza, en muy pocas horas resolvió un caso que de no haberse resuelto hubiese significado una crisis de carácter político muy profundo para nuestro país”, expresó en una rueda de prensa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Desde el jueves, se ha logrado detener a los dos presuntos atacantes y a otros cuatro sospechosos, entre ellos dos con nacionalidad española, por su supuesta relación con el suceso, que la investigación apunta a que se trata de una venganza personal contra Yadón y no por cuestiones políticas.

Para Bullrich, que no quiso aventurar sobre el móvil del delito hasta que no avance la Justicia, los arrestados forman un “clan mafioso” que no dudó en matar a una persona por “asuntos de carácter personal, por códigos de sangre, llamados códigos de honor”.

Las dos personas que las cámaras de seguridad de la plaza del Congreso mostraron que se encontraban en el interior del automóvil desde el que se produjeron los disparos contra Olivares y Yadón, son, según las autoridades, Juan José Fernández, alias “El Gitano” —detenido en la localidad de Concepción del Uruguay— y Juan José Navarro Cádiz, “El Cebolla”, arrestado en Uruguay, tras huir.

El Gobierno ya está haciendo las gestiones para la extradición de este último a Argentina.

Si bien en las imágenes difundidas el jueves se veía un auto involucrado en el crimen, que ocurrió poco antes de las 7:00 hora local, ayer Bullrich señaló que se advirtió, al revisar más tomas, que otro vehículo pasó al lado disminuyendo su velocidad.

“Se comenzó a generar una trazabilidad hacia atrás y se vio a las 5:00 un grupo de personas en el que estaban todos los que hoy están detenidos y sobre todo los dos más involucrados”, añadió la Ministra, que no descartó que, después de que se tome declaración a los acusados, el juez ordene otros arrestos.

El resto de detenidos son Miguel Fernández Navarro, un español de 55 años que conducía el vehículo en el que Fernández fue detenido ayer y Stefanía Fernández, hija de Juan José, de 24 años y con nacionalidad española, apresada.

También Rafael de la Santísima Trinidad Cano Carmona, cuñado de Fernández y titular de la cédula azul —permiso que el dueño emite para que pueda ser conducido por terceros— del auto desde el que se disparó, y Luis Cano, su sobrino.

El operativo policial incluyó ocho allanamientos realizados en propiedades de los que integran el presunto clan, en una investigación dirigida por el juez de instrucción Mariano Iturralde y la fiscal Estela Andrade de Segura.

Mientras, además de la muerte de Yadón —cuya supuesta relación con los atacantes fruto de todo tipo de conjeturas en la prensa local—, el diputado Olivares, integrante de la oficialista Unión Cívica Radical, sigue en “estado crítico con riesgo de vida”, según el médico Pablo Rossini, subdirector del hospital en el que se encuentra internado.

En un vasto operativo, la Policía argentina logró capturar en tiempo récord a seis involucrados del tiroteo

PIDEN CELERIDAD EN LAS INVESTIGACIONES

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, según recalcó Bullrich, pidió “celeridad y profesionalidad” y que no se genere de este caso “nada que tenga que ver con una situación de carácter político”, después que el político kirchnerista Luis D’Elía, en prisión por la toma de una comisaría de Buenos Aires en 2004, apuntara contra el Gobierno.

D’Elía acusó al Ejecutivo de armar un plan para empañar la presentación del libro de la expresidenta Cristina Fernández, que tuvo lugar el jueves.

“Los servicios de inteligencia de Macri no tienen límites”, se leía en su cuenta de Twitter.

SEMBLANZA POLÍTICA DE HÉCTOR OLIVARES

REDACCIÓN CENTRAL

Ingeniero agrónomo de profesión, Héctor Olivares, de 61 años, es diputado nacional del partido centroizquierda la Unión Cívica Radical de La Rioja, desde que fue electo en 2015, mandato que acabará en diciembre de este año. Preside además la comisión de Transporte de Argentina; participa como vocal en las comisiones de Deporte, Economía, Recursos Naturales y Conversación del Ambiente Humano, Agricultura y Ganadería; Economía y Desarrollo Regional, Asuntos Cooperativo, Muruales y de Organizaciones no gubernamentales, rescata el medio argentino Todo Noticias.

En enero, fue uno de los dos dirigentes que pidió a la Corte Suprema de Justicia, frenar la reforma de la constitución provincial para evitar la re-reelección del gobernador Sergio Casas.

MACRI INSISTE EN QUE “POR MÁS DUDAS”, EL CAMINO REAL ES EL DE SU GOBIERNO

EFE

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, aseveró ayer que “por más dudas que haya”, el camino que el país debe afrontar para el futuro es el de su Gobierno, con “honestidad, trabajo, vocación y compromiso”, cuando quedan menos de seis meses para las elecciones y en medio de la crisis económica.

Si bien no la nombró directamente, Macri hizo una clara alusión a los Gobiernos de su antecesora, Cristina Fernández (2007-2015), que analistas y gran parte del panorama político ya sitúan como su principal adversaria en los comicios presidenciales de octubre próximo, en los que él ya ha adelantado que buscará la reelección, aunque ella sigue sin confirmar si se presentará.

“Esta mañana pensaba, ¿qué hubiese sido si los Gobiernos anteriores de distintas banderías se hubiesen comprometido trabajar con un gran equipo sin mezquindades, sin egos, con transparencia… qué Argentina tendríamos?, añadió el mandatario.

El país se encuentra en una difícil situación económica desde que hace un año la abrupta devaluación del peso desencadenó en una alta inflación y una recesión que no termina, y que llevó al Gobierno a pedir en 2018 un préstamo de 56.300 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional.

Por la crisis, la imagen de Macri se ha resentido fuertemente en las encuestas, y ayer reiteró en que su gestión es la correcta para lograr salir de las dificultades.