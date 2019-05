Policía cubana interrumpe marcha independiente por derechos LGBT

La policía cubana interrumpió hoy una marcha por los derechos LGBT, alternativa a la manifestación oficial que este año no se realizó, y que logró avanzar unos 400 metros por el tradicional Paseo del Prado en La Habana.

A gritos de "Sí se puede", "Cuba diversa", "Lo más grande Cuba", los activistas LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales) mostraron su desacuerdo por la suspensión oficial de la "conga" (desfile) en la anual Jornada contra la Homofobia y la Transfobia, que organiza el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), que funciona bajo la tutela del Ministerio de Salud.

En la intersección de las calles Prado y Malecón -la avenida que se extiende a lo largo de la costa-, agentes policiales pidieron a los manifestantes que "por favor" detuvieran su caminata, que no estaba autorizada.

Al menos tres manifestantes, que increparon a los policías, fueron detenidos y conducidos en autos policiales, constató un equipo de la AFP.

"No me parece justa (la interrupción de la marcha) para nada, porque no estamos haciendo nada malo. Estamos caminando para dirigirnos al lugar de la fiesta", dijo a la AFP Laydel Alfonso, de 31 años, trabajador de un restaurante privado, quien llevaba un antifaz plateado y enarbolaba la bandera del arcoiris.

Tras la interrupción, varios participantes se sentaron en el suelo del paseo central en actitud de protesta pasiva.

"Las detenciones no me parecen justas para nada", agregó Alfonso.

La marcha alternativa fue convocada por las redes sociales con el lema "Marchamos por nuestros sueños, por la diversidad, por una Cuba diversa".

Esta semana el Cenesex -dirigido por la diputada Mariela Castro, hija del expresidente y primer secretario del gobernante Partido Comunista (PCC, único) Raúl Castro- informó que la "conga", que en la última década ha dado inicio a sus jornadas contra la homofobia, no se realizará.

La decisión se justificó en "las nuevas tensiones en el contexto internacional y regional" que afectan la vida cotidiana en Cuba, sin que el Cenesex especifique a qué se refería, aunque pidió cerrar filas en torno a las convocatorias oficiales.

Pese a esa suspensión, en el marco de la Jornada contra la Homofobia se celebran actividades del 7 al 23 de mayo en La Habana y la oriental provincia de Camagüey.

Desde marzo entró en vigencia en Cuba una nueva Constitución, que dejó fuera una propuesta para definir el matrimonio como la "unión entre dos personas", y que abría la puerta a la unión civil homosexual.