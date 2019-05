EEUU zanja protesta chavista en embajada y deja vía libre a Guaidó

Las autoridades de EEUU terminaron ayer con una protesta de activistas a favor del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el interior de la embajada en Washington, que empezó el 10 de abril, y dejaron vía libre para que los enviados del líder opositor Juan Guaidó ingresen en la legación.Inmediatamente, Venezuela anunció que evalúa respuestas recíprocas al desalojo de su embajada en Washington

“Los cuatro que estaban dentro de la embajada han sido detenidos y ahora van a ser procesados”, dijo la abogada del grupo Code Pink, Mara Verheyden-Hilliard, a los periodistas después que los agentes entraran en el edificio para arrestar a los activistas y posteriormente los sacaran del lugar en vehículos policiales.

Los activistas fueron detenidos por agentes especiales del Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado con la asistencia del Servicio Secreto, que se encarga de la protección de las legaciones diplomáticas extranjeras.

“Hemos ejecutado órdenes de detención federales contra las personas que estaban dentro de la embajada de Venezuela”, argumentó uno de los portavoces del Servicio Secreto, Mason Brayman.

Más tarde, un furgón y dos coches de la Policía abandonaron el recinto, según pudo constatar Efe, con los activistas Margaret Flowers, Kevin Zeese, Adrienne Pine y David Paul detenidos.

La directora nacional de Code Pink, Ariel Gold, argumentó que la detención de estos últimos activistas supone una agresión a la Convención de Viena sobre disputas diplomáticas.

“Mis compañeros fueron sacados de la embajada de manera ilegal y es una clara violación de la Convención de Viena. Hemos hecho todo lo que hemos podido para evitar otra guerra de EEUU”, dijo la activista de Code Pink, que forma parte del autodenominado “Colectivo de Protección de la Embajada de Venezuela”.

Asimismo, Gold lamentó que ahora sea posible que el “ilegítimo” enviado de Guaidó en EEUU, Carlos Vecchio, tome el control de la embajada venezolana en Washington.

Evaluación

El Gobierno de Maduro evalúa responder al desalojo de los activistas que “protegían” la Embajada de Venezuela en Washington con el principio de reciprocidad, anunció el canciller venezolano, Jorge Arreaza, tras rechazar la acción ejecutada por las autoridades de EEUU.

“El Gobierno de Venezuela se reserva y evalúa respuestas en el marco del derecho internacional, amparadas en el reconocido principio de reciprocidad”, dijo Arreaza en Twitter tras señalar que el edificio de la embajada en Washington amaneció “tomado e invadido por un despliegue policial sin precedentes”.

Señaló que el Gobierno estadounidense incumplió “sus obligaciones de la Convención de Viena” y que violó los derechos humanos de los activistas que “protegían” la embajada con la autorización de la administración de Maduro.

Agregó que la acción tomada es una “reacción con soberbia” a la rueda de prensa que ofreció el miércoles el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, quien propuso, sin conseguir éxito, que un tercer país protegiera la sede diplomática.

Cuatro activistas fueron arrestados por los Servicios Secretos estadounidenses tras ser desalojados de la sede diplomática

EVADE ARRESTO DOMICILIARIO

Un exjefe policial venezolano, Iván Simonovis, evadió ayer su arresto domiciliario bajo el cual purgaba una pena de 30 años por dos asesinatos cometidos durante un golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en 2002.

“Hoy, afortunadamente, se dio la libertad de Iván Simonovis que tenía años secuestrado por un régimen que no respeta normas, secuestra y utiliza (a los detenidos como) fichas de cambio”, dijo Guaidó.

El opositor aseguró haber firmado un “indulto” a favor del excomisario de la Policía de Caracas en su calidad de presidente interino de Venezuela.

LA ONU ESPERA SOLUCIÓN EN LA SEDE DIPLOMÁTICA

El portavoz del secretario general de la ONU, Stephane Dujarric, dijo ayer que en Naciones Unidas se espera que pueda resolverse de forma pacífica la situación en la sede diplomática de Venezuela en Washington.

“Esperamos que se pueda abordar este problema por medio de diálogos bilaterales entre Venezuela y EEUU”, dijo a la prensa y recordó que sigue en pie la oferta de buenos oficios del máximo representante del organismo multilateral, António Guterres, de cara a posibles negociaciones.

También dio ayer su total respaldo a las conversaciones en Noruega entre representantes del Gobierno venezolano y de la oposición y confió en que puedan conducir a una solución de la crisis en el país.

GUAIDÓ CONFIRMA QUE TIENE ENVIADOS EN NORUEGA PARA DIÁLOGO CON MADURO

EFE

El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino, confirmó ayer que la oposición ha enviado a varias personas a Noruega para abordar las bases de una posible negociación con el Gobierno de Maduro, si bien matizó que debe conducir a la salida del gobernante.

“Sí, hay unos enviados a Noruega y lo repito en este momento. Ahora, también lo he dicho hasta el cansancio, que no nos vamos a prestar a negociación falsa que no dirija a tres cosas: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, dijo en un acto con gremios.

Sin embargo, Guaidó no explicó cuáles son los fundamentos de esos contactos con el Gobierno de Maduro ni tampoco quiénes son los enviados a Noruega.

Según la televisión pública NRK, que cita fuentes próximas a las conversaciones, los contactos se iniciaron en Cuba y se han mantenido varias reuniones en un lugar secreto en Oslo, con la mediación del Ministerio de Asuntos Exteriores noruego, que ha declinado hacer comentarios.

La delegación del Gobierno la forman el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, y el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, mientras que por la oposición están el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González; el exdiputado Gerardo Blyde y el exministro Fernando Martínez Mottola.