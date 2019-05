Trump reclama el apoyo demócrata a su plan de inmigración

WASHINGTON |

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó hoy en Twitter que "todas las personas que entran ilegalmente a Estados Unidos serán sacadas del país más adelante" y reclamó el apoyo demócrata a su plan de inmigración.

All people that are illegally coming into the United States now will be removed from our Country at a later date as we build up our removal forces and as the laws are changed. Please do not make yourselves too comfortable, you will be leaving soon!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de mayo de 2019