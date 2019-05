Trump a inmigrantes: No se pongan cómodos, se irán pronto

El presidente Donald Trump advirtió ayer a los inmigrantes que ingresen ilegalmente en EEUU, que “no se pongan muy cómodos porque se marcharán pronto”.

“Todas las personas que están ingresando ilegalmente en EEUU ahora serán removidos de nuestro país más tarde, a medida que construyamos nuestras fuerzas de remoción y las leyes sean cambiadas”, escribió en Twitter el mandatario.

“Por favor, no se pongan muy cómodos, ¡Se marcharán pronto!”, agregó.

Trump subrayó que “la patrulla fronteriza está apresando a un número récord de personas en la frontera sur”.

El mandatario presentó el jueves en la Casa Blanca un plan de reformas migratorias con el objetivo de unificar a los republicanos del Congreso sobre este tema, el cual incluye asegurar la frontera y establecer un nuevo sistema de inmigración legal.

“Los demócratas ahora se dan cuenta de que hay una emergencia nacional en la frontera y que, si trabajamos juntos, se puede arreglar inmediatamente”, subrayó en otro mensaje. “¡Necesitamos votos demócratas y todo estará bien!”.

Trump, ya con claro objetivo de campaña presidencial, continuó apuntando contra el partido opositor: “¿Le darán los demócratas a nuestro país el necesario triunfo contra la inmigración que se necesita urgentemente antes de las elecciones? ¡Es una Buena oportunidad!”.

Por otro lado, se conoció ayer que la barrera que el presidente Trump quiere en la frontera con México será un cerco de palos de acero, no un muro de cemento como había prometido inicialmente. Esos postes deberán ser pintados de negro para absorber el calor en verano y hacer que el metal esté demasiado caliente y no se pueda escalar la barrera, publicó ayer el diario Washington Post, que citó al Presidente, a consejeros de la Casa Blanca y a dirigentes de Seguridad Interior. Pero no es todo: las puntas de los palos no deberían ser redondeadas sino afiladas, para que sean potencialmente peligrosos los intentos de cruzar la frontera ilegalmente.

El magnate objetó, además, que el proyecto actual prevé demasiados ingresos de inmigrantes: los postes están ubicados a intervalos periódicos para permitir el paso de autos y personas y él los quiere más pequeños.

Trump prometió que el plan de reformas migratorias “transformará el sistema estadounidense de inmigración en motivo de orgullo para la nación y será admirado por el mundo entero”.

Su plan busca poner fin a las diferencias entre los republicanos en el Congreso sobre el tema, luego de meses de discusiones entre el asesor principal, Jared Kushner, y docenas de grupos conservadores.

En tanto, el gobernador republicano de Florida dijo ayer que no tiene recursos para recibir el flujo de inmigrantes indocumentados que, según policías locales, la patrulla fronteriza planea enviar a este estado del sureste de EEUU para aliviar la crisis en la frontera.

“No podemos aceptar en Florida que descarguen inmigrantes ilegales en nuestro estado”, dijo en una conferencia de prensa el gobernador Ron DeSantis, respondiendo a informaciones según las cuales llegarían 1.000 indocumentados al mes a partir de la semana próxima.

El Presidente de EEUU pretende primar a los extranjeros cualificados en detrimento de los países pobres

NANCY PELOSI CRITICA AL GOBIERNO

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha criticado la decisión de la Casa Blanca de usar la palabra “mérito” para tratar de reducir el número de inmigrantes que llegan legalmente al país para reunirse con sus familiares.

“Realmente es una palabra condescendiente. ¿Están diciendo que la familia no tiene mérito?”, se ha preguntado Pelosi en una rueda de prensa.

La líder demócrata ha declarado que ella está a favor de una reforma migratoria más “exhaustiva”, que proteja también a los llamados “soñadores”.

LA CORTE FEDERAL RATIFICA APOYO PARA “SOÑADORES”

EFE

Una corte federal de EEUU respaldó este viernes el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege de la deportación a centenares de miles de jóvenes inmigrantes indocumentados, conocidos como “soñadores”, tras una medida similar anunciada en noviembre pasado por otro tribunal.

La Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito, con sede en Richmond, en el estado de Virginia, se pronunció en contra de la decisión del presidente Trump de acabar en septiembre de 2017 con el programa, cuando aún amparaba a 690.000 personas.

En la decisión, el tribunal señala que la decisión de la Administración “no fue explicada adecuadamente y, por consiguiente, fue arbitraria y caprichosa”.

MUERE NIÑA GUATEMALTECA DETENIDA EN UN CENTRO DE MIGRANTES EN MÉXICO

AGENCIAS

Una niña guatemalteca de 10 años murió la noche de este miércoles tras ser atendida en un hospital de Ciudad de México, a donde fue trasladada desde un centro de detención de inmigrantes situado en la capital mexicana, informaron ayer medios locales.

Las autoridades del país norteamericano no han informado sobre la causa de su fallecimiento y sólo han asegurado que recibió atención médica tras tener “molestias en la garganta”.

La niña había sido trasladada junto a su madre el martes a la estación migratoria de Iztapalapa (una delegación de la Ciudad de México), desde el Estado de Chihuahua, fronterizo con EEUU.

“Al momento de su llegada, fue atendida por el médico de guardia (del centro). Estuvo en revisión a partir de ese momento y hasta su traslado al Hospital Pediátrico”, señaló el Instituto Nacional de Migración en un comunicado.

Este caso recuerda a las otras dos muertes de dos menores guatemaltecos ocurridos hace varios meses en EEUU. Un niño de ocho años falleció el día de Navidad en un hospital de Nuevo México mientras estaba bajo custodia de las autoridades estadounidenses y sólo unos días antes Jakelin Caal, también de nacionalidad guatemalteca y de siete años, murió tras sufrir una grave deshidratación.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha endurecido su política migratoria en los últimos meses.