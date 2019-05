La OMS nombra "embajadora para la salud mental" a la madre de Lady Gaga

GINEBRA |

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció hoy el nombramiento de Cynthia Germanotta, la madre de la cantante Lady Gaga, como embajadora de buena voluntad para la salud mental, en la inauguración de la asamblea anual del organismo.

Germanotta, que dirige junto a su hija la Fundación Born This Way desde 2012 y asistió a la sesión inaugural de la asamblea, apoyará a la OMS en campañas internacionales para la prevención y atención de enfermedades mentales.

"Será un honor trabajar con el doctor Tedros y su extraordinario equipo para asegurarnos de que la salud mental para todos sea una prioridad global. Afrontamos muchos desafíos, pero hay muchos motivos para la esperanza", subrayó la madre de la estrella del pop en su cuenta de la red social Twitter poco después del nombramiento.

“I’m hopeful about the awareness that has been raised and I look forward to continuing to educate people on the mental health resources in their communities. I also look forward to working with leaders to invest in their communities’ mental health.” #WHA72 pic.twitter.com/t6eR6yWLLk

— Cynthia Germanotta (@momgerm) 20 de mayo de 2019