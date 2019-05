Ministro brasileño amenaza con renunciar

El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, afirmó en una entrevista publicada ayer que renunciará si el Congreso convierte en “reformita” su propuesta de reforma del sistema de jubilaciones.

Guedes, considerado uno de los ministros más poderosos del Gobierno de Jair Bolsonaro, presentó un proyecto de reforma que pretende ahorrar unos 260 mil millones de dólares al cambio actual.

Pero si el Congreso le rebaja demasiado las metas, no está dispuesto a permanecer en el cargo, dijo a la revista Veja.

“Si la reforma se convierte en algo que sólo yo quiero, me voy. Si (en el futuro) siento que el Presidente no quiere la reforma, que los medios sólo quieren hacer lío, la oposición causar revuelo, si hay una explosión y se corre el riesgo de que haya enfrentamientos, me tomo un avión y me voy a vivir en el exterior”, advirtió.