10 ideas y 10 propuestas para cambiar la Justicia

Cabe reflexionar sobre la necesidad de forjar una genuina política por la “justicia” en Bolivia, en la que concurran miradas plurales hacia las todavía subsistentes prácticas de neocolonialismo, excesiva judicialización y otras que forman parte de una cultura jurídica todavía conservadora en el país.

Agrego aquí una síntesis de las 10 Ideas para Cambiar la Justicia que se difundieron hace algunos meses y a las que añado 10 propuestas concretas para seguir debatiendo:

1. Idea: Romper mitos y prejuicios de la cultura jurídica.

Ninguna reforma podrá tener éxito sino se quiebran los mitos, prejuicios y prácticas propias de la “cultura jurídica” que han convertido el derecho en un conjunto de rituales y papeles que sólo alejan la justicia a quienes la buscan; la justicia es un servicio universal, accesible, eficiente y no responde a intereses políticos ni personales.

Propuesta: El Estado, la academia y la sociedad civil deben abrir un espacio de sinceramiento para exponer y documentar las complejidades y extravíos de la cultura jurídica y del sistema judicial imperante. Un movimiento plural y participativo debe explorar las raíces del problema y trazar líneas para un servicio de justicia accesible, independiente, justo, predecible y no reservado a los factores de interés político o personal. La reforma de la educación legal universitaria es impostergable.

2. Idea: Faltan diagnósticos e invertir concepto de reformas: De Abajo hacia Arriba.

La transformación de la justicia debe estar precedida de una información completa y confiable, no sólo de percepciones. Es indispensable un diagnóstico del funcionamiento del sistema como servicio público y si corresponde a su dimensión política y constitucional. Esta aproximación debe invertir la tradicional forma de ver las cosas: comenzar por el servicio al ciudadano y terminar por la elección de magistrados y el papel de los otros órganos de poder en su elección.

Propuesta: El Estado debe encomendar un diagnóstico independiente y comprensivo del sistema. Su diseño y ejecución deben fundarse en criterios plurales y reflejar las perspectivas de los usuarios y de los actores. El análisis y el debate sobre sus resultados y propuestas debe “descentrarse” de la visión del centro político e invertirse para priorizar los requerimientos ciudadanos y luego proyectarse a la conformación de los tribunales jerárquicos.

3. La cultura y la promoción de la paz, con justicia de paz.

La nueva Constitución asume que la cultura y la promoción de la Paz como un principio de Estado es el medio más importante para resolver los conflictos. La justicia de Paz es un espacio de ciudadanos (no abogados) que atienden y resuelven en sus propias comunidades o vecindarios los conflictos domésticos que no atiende la justicia formal. Igual que la justicia indígena, restablece la paz y empodera a los ciudadanos para restablecer los derechos. Es una fórmula de justicia propia de sociedades diversas y plurales, merece mayor credibilidad y eficiencia, los ciudadanos podrían elegir a los jueces que conocen y en quienes confían.

Propuesta: Reconocer, establecer y sostener la jurisdicción de paz que resuelva conflictos domésticos con base en la equidad, la costumbre y los valores de derecho aplicables. Es la expresión más constructiva del pluralismo jurídico y el cimiento de un sistema de justicia legitimado en la soberanía popular. Su diseño y ejecución se articulan con los mecanismos de justicia reconocida en comunidades indígenas y debe ajustarse a un diagnóstico y condiciones de un Plan General de política pública y reforma legislativa.

4. Justicia Ordinaria, más accesible y más útil al ciudadano.

La jurisdicción “ordinaria” (que comprende las competencias más activas: civil, comercial, penal, familiar, de la minoridad, laboral, seguridad social, coactiva, social, etc. concentra más del 80% de las causas que atiende el sistema) es anacrónica, poco accesible, lenta e impredecible. Hace décadas que no se ha renovado de manera integral y consistente el cuerpo de Códigos sustantivos y procesales. La estructura orgánica judicial no se corresponde con la demanda de servicio ni los principios constitucionales. Su funcionamiento no es eficaz.

Propuesta: Con base en el resultado de los diagnósticos y los lineamientos de una política nacional sobre la justicia, debe definirse un Plan Integral de reformulación de la legislación (codificación) judicial a cargo de una Comisión Codificadora con participación plural. Paralelamente, es indispensable diseñar una política de transición a la reforma en todos sus ámbitos y que incorpore soluciones –aún de transición– efectivas e inmediatas.

5. Una política criminal para diseñar y sostener el sistema penal.

La justicia penal refleja indicadores negativos, insatisfacción e ineficacia tanto por un desempeño excesivamente congestionado como por la manifiesta falta de independencia de sus operadores. Su transformación debe fundarse en una Política Criminal que informe, diseñe y proyecte la acción preventiva y punitiva del Estado. La legislación en materia penal debe corresponder a una política criminal (inexistente en Bolivia) y no a iniciativas de coyuntura que llevan a sobre criminalizar toda la actividad del Estado sin considerar medidas preventivas ni de rehabilitación.

Propuesta: El Estado, concretamente el Órgano Ejecutivo, debe establecer una unidad de Política Criminal que reúna, procese y reporte sobre toda la información referida al ámbito penal. Esta Unidad debe trabajar de manera coordinada con los Órganos de Poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para proveer información desde diversas perspectivas: prevención, interdicción, sanción, rehabilitación etc. La unidad debe recibir los recursos suficientes y mantener estabilidad institucional.

6. Derecho y Justicia Administrativa: Gestión pública eficaz y responsable.

Bolivia carece de un sistema completo y consistente de Derecho Administrativo y Justicia administrativa que atienda y resuelva las relaciones entre las entidades públicas y entre éstas y los ciudadanos. Su desarrollo ha sido caótico y su ausencia sobrecarga el sistema judicial en el ámbito constitucional o criminal. Su desarrollo armónico permitirá mejorar la gestión pública al regular la actuación administrativa, las obligaciones y efectos jurídicos con espacios de justicia accesible, independiente y oportuna. Debe reemplazarse el control fiscalismo criminalizado (anticorrupción) que demora la toma de decisiones y la inversión pública, por un enfoque orientado en los resultados, transparencia y la eficacia de la gestión.

Propuesta: Deben definirse los modelos de jurisdicción y derecho administrativo a desarrollarse en Bolivia, consistentes con la Constitución y la naturaleza del Estado plurinacional, descentralizado y con autonomías. Este desarrollo debe corresponder también a los planes generales de reforma judicial y legislativa a adoptarse.

7. Pluralismo jurídico, armonizar valores comunes en la diversidad.

El principio del “Pluralismo jurídico” (Art. 1 de la CPE) no está desarrollado y la legislación secundaria ha reducido su noción a la coexistencia de dos sistemas (dualismo). Es importante precisar sus alcances en lo práctico para garantizar la coexistencia de múltiples sistemas a partir del reconocimiento de valores comunes y compartidos. La Ley del Deslinde Jurisdiccional y la Ley del Notariado, entre otras, son restrictivas del principio del pluralismo jurídico.

Propuesta: En el ámbito del examen y diagnóstico del sistema, debe establecerse un espacio plural y participativo en el que se evalúe de manera más abierta la vigencia y práctica del pluralismo; las condiciones bajo las cuales se preserva y respetan los sistemas existentes y su correspondencia con los valores constitucionales y legislativos aplicables. Deberá evaluarse también si la estructura orgánica del sistema, centralista y positivista permite su efectivo reconocimiento y aplicación.

8. Justicia y jurisdicción Constitucional, por un diseño proporcional y eficaz.

El modelo de Tribunal y Justicia Constitucional representó un avance en el fortalecimiento de la vigencia de derechos y garantías constitucionales y la primacía constitucional, también aparejó inconsistencias en cuanto a su coexistencia con otros órganos de poder como órgano de justicia ordinaria (recursos extraordinarios que lo convierten en una instancia adicional) y como órgano de poder en la interpretación judicial única de la Constitución sin reconocer la auténtica capacidad del legislativo o de los propios jueces. Sostiene las dificultades de un modelo que no es ni difuso ni concentrado, carece de disposiciones de auto restricción judicial; tiene una manifiesta sobrecarga de atribuciones y no se corresponde con la naturaleza de un Estado Plurinacional.

Propuesta: El Estado, sus órganos de poder y los ciudadanos deben examinar los alcances de este Tribunal, sus competencias, eficacia, utilidad y ajustar su desempeño a un sistema judicial y de coordinación de poderes que lo convierta en un instrumento eficaz, predecible en su ejercicio de garantizar la primacía de la Constitución.

9. Ajustar la gestión judicial con órganos y prácticas útiles.

Las reformas judiciales y constitucionales en Bolivia se impregnaron de modelos foráneos que adoptaron y mal adaptaron instituciones ajenas a la realidad y las necesidades. El Consejo de la Magistratura, ex de la Judicatura, es un ejemplo de aparato burocrático de mal diseño y cuya existencia insume más recursos que resultados. Concurren también despachos, prácticas, procesos y rituales de naturaleza colonial y que todavía son obstáculos inamovibles de la tradicional cultural jurídica boliviana.

Propuesta: El diagnóstico y plan de reformas judiciales debe enfocarse también en la estructura orgánica del sistema judicial previsto en la Constitución y examinar si la concentración –centralizada– de sus órganos y sus competencias corresponden al nuevo modelo de Estado y contribuyen al servicio accesible y eficiente.

10. Jueces independientes y eficientes. Entre los elegidos y designados.

El debate público sobre la justicia suele reducirse a las modalidades para elegir a las autoridades de los tribunales jerárquicos y no a los problemas estructurales del sistema, menos sobre la forma de elegir, evaluar y sostener un sistema de recursos humanos. La inestabilidad de los fiscales, jueces y operadores del sistema a lo largo de la historia es un reflejo –también– de la falta de voluntad política de introducir y sostener cambios efectivos. La percepción de la manipulación política está todavía muy presente.

Más importante que la modalidad de designación o elección es el desempeño eficiente, independiente y equilibrado para juzgar. Que los políticos designen o el pueblo elija no convierte a los jueces en políticos ni en sabios para el oficio, lo que cuenta es su idoneidad, su desempeño íntegro e independiente, susceptible de evaluación, promoción o censura en el marco de un sistema de recursos humanos y no de una coyuntura política.

Propuesta: El diagnóstico y el plan de reformas deben evaluar las múltiples opciones para designar o elegir a los jueces. El voto popular puede ser útil para que los ciudadanos elijan a quienes conocen y en quienes confían (jueces de paz y jueces de comunidad indígena). Los exámenes de méritos y competencias en el marco de un sistema de carrera judicial son imprescindibles y, finalmente, la designación de las autoridades de los tribunales jerárquicos, idealmente deben combinar la promoción de carrera judicial con la legítima participación de otros ciudadanos para integrarlos, su definición puede corresponder a la Asamblea Legislativa en procesos en los que la meritocracia supere el mero interés partidario.

(*) El autor fue Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Presidente de la República; además, de decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Boliviana. Actualmente, es embajador de Bolivia en los Países Bajos y delegado del país ante la Corte Internacional de Justicia.