Evo a médicos: "No podemos reunirnos con gente que está haciendo daño a la vida"

LA PAZ |

El presidente Evo Morales endureció hoy su postura sobre los médicos, que cumplen un mes de paro indefinido, y aseguró que no puede reunirse con gente que hizo mucho daño a la salud e incluso remarcó que en Bolivia se necesita una nueva generación de galenos.

"Quiero decirles, no podemos reunirnos con la gente que está haciendo mucho daño a la vida y a la salud, ya se hicieron la burla de la ministra (de Salud, Ariana Campero), entonces, si quieren el diálogo levanten el paro, el diálogo está abierto (y ahora) está en manos de ellos" la decisión, aseveró Morales, a la conclusión del gabinete ampliado en Villa Tunari.

Esta reacción de Morales surge después de que el Colegio Médico de Bolivia ratificó horas antes que las bases de su sector han determinado "no levantar sus medidas de presión mientras no se derogue el artículo 205 del Código del Sistema Penal y el Decreto Supremo 3385".

Pero nosotros no "podemos ser cómplices de que se siga cometiendo tanto abuso de (parte de) algunos médicos, sería importante que ustedes digan que esto ya no es un movimiento de reivindicación, ya es un movimiento netamente político, esta mañana nuestro ministro de Gobierno (Carlos Romero) ha demostrado qué gente está metida en esto", señaló al referirse a las fotografías presentadas sobre la inserción de políticos y activistas en las marchas de los galenos.

Morales aseguró que los médicos son engañados por sus dirigentes, que a través de este conflicto supuestamente están haciendo actividad política y agregó que esta medida forma parte de una "estrategia norteamericana".

"Imagínense algunos dicen vamos a renunciar y sólo renuncian a su cargo, no al ítem, cómo hacen daño, cómo se miente al pueblo, pero felizmente no son todos, son sólo algunos (...) yo quiero comentarles los sabotajes de algunos médicos que hemos soportado, (por ejemplo) cuando hemos recibido donaciones aquí en Villa Tunari, algunos médicos se llevaban los medicamentos donados, entonces, necesitamos nueva generación de médicos, que no esté pensando más en la plata, sino pensando más en cómo salvar la vida, esa es la responsabilidad que tenemos", apuntó.

Asimismo, aseguró que el país necesita una nueva generación de médicos que piensen "más en la vida que en la plata" porque algunos galenos "confunden la medicina con la mercancía".