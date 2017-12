Médicos y Gobierno toman más distancia; la Iglesia pide diálogo

Tras haber superado el mes de conflicto y en vísperas de las fiestas de Navidad, la Iglesia católica reiteró ayer a médicos y Gobierno su llamado a deponer actitudes e iniciar el diálogo. Los aludidos, sin embargo, parecen cada vez más lejos de sentarse en la mesa de negociaciones, mientras que las organizaciones cívicas del país, que ayer acompañaron a los galenos en una nueva marcha de protesta, anunciaron movilizaciones a partir del 2 de enero.

El conflicto comenzó el pasado 23 de noviembre porque los manifestantes consideran que el Gobierno quiere “criminalizar” su profesión a través del artículo 205 del Código de Sistema Penal, que legisla la mala práctica profesional. Tampoco están de acuerdo con el Decreto Supremo que creó la Autoridad de Fiscalización de todo el sistema de salud.

Ayer, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, acusó, desde Villa Tunari, a varios políticos de oposición de ser los agitadores de la movilización a la que restó legitimidad, mientras que el presidente Evo Morales, también desde esa población tropical, donde se realizaba una reunión de gabinete, dijo que no podía reunirse con “gente que le hace mucho daño a la vida y a la salud”. Morales les pidió levantar primero su huelga. “Si quieren diálogo levanten el paro, el diálogo está abierto siempre, está en manos de ellos (…), que sean humanitarios, que sientan por los enfermos, si quieren el diálogo”, sostuvo.

Los médicos, en tanto, ratificaron que no se reunirán con el Gobierno si la condición es levantar las medidas de presión.

“El Presidente (Evo Morales) nos ha enseñado que se negocia en presión, no sin medidas de presión, no es una forma de extorsionar, es una forma de poner en claro que las necesidades tienen que resolverse en igualdad de condiciones”, dijo el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, quien ayer estuvo reunido con su sector en Cochabamba.

“Las bases han determinado no levantar sus medidas mientras no se derogue el artículo 205 del Código del Sistema Penal y se abrogue el Decreto Supremo 3385, nosotros (sólo) obedecemos el mandato de nuestras bases”, dijo Cruz.

Además, el sector envió una nota escrita como respuesta a la carta enviada el viernes pasado por el ministro de la Presidencia, René Martínez, quien había convocado a los médicos a dialogar “al más alto nivel y a la brevedad posible”, pero “exhortamos a reponer inmediatamente la atención médica a los miles de pacientes perjudicados”.

También ayer, hubo en Cochabamba una reunión de organizaciones cívicas del país, encuentro que concluyó con 12 conclusiones, entre las que sobresalen la convocatoria a la población y a otros colegios profesionales para apoyar las movilizaciones de los médicos; el rechazo al artículo 157 del Código del Sistema Penal por “promover el aborto”; la exigencia de destinar recursos del Dakar a la implementación de infraestructura de salud; la demanda del respeto a los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016, que impide una nueva reelección del presidente Evo Morales; la convocatoria a una Asamblea de la Cochabambinidad para el próximo jueves 28 de diciembre, y el anuncio del inicio de movilizaciones en todo el país a partir del 2 de enero de 2018, en caso de no ser escuchados por el Gobierno.

Tras la difusión de estas conclusiones, se realizó una marcha de protesta en el Prado y que concluyó en la plaza de las Banderas.

La protesta de los médicos ha dejado sin atención desde hace 31 días a los centros de salud estatales, donde, por ahora, sólo funcionan los servicios de emergencia, y ha sumado respaldo de algunos establecimientos privados.

ANTECEDENTES

Una semana llena de enfrentamientos

La última semana, el conflicto se agravó. El pasado martes, la Policía reprimió a estudiantes y médicos que quisieron ingresar en marcha a la plaza Murillo de La Paz.

El jueves y viernes también fueron jornadas violentas en la Sede de Gobierno, pero esta vez la represión a la manifestaciones fue en inmediaciones del edificio del Ministerio de Salud.

Como resultado de las refriegas, hubo varios heridos y arrestados. La noticia de esta crítica situación se hizo internacional y los médicos bolivianos empezaron a recibir el apoyo de sus similares de otros países mediante diferentes plataformas de expresión.

GOBIERNO

“No podemos reunirnos con gente que hace daño a la vida”

EVO MORALES PRESIDENTE DEL ESTADO

“Quiero decirles, no podemos reunirnos con la gente que está haciendo mucho daño a la vida y a la salud, ya se hicieron la burla de la Ministra (de Salud, Ariana Campero). Entonces, si quieren el diálogo levanten el paro, el diálogo está abierto (y ahora) está en manos de ellos (los médicos).

No podemos ser cómplices de que se siga cometiendo tanto abuso de (parte de) algunos médicos. Sería importante que ustedes (los periodistas) digan que esto ya no es un movimiento de reivindicación, ya es un movimiento netamente político. Esta mañana nuestro Ministro de Gobierno (Carlos Romero) ha demostrado qué gente está metida en esto. Imagínense, dicen vamos a renunciar y sólo renuncian a su cargo, no al ítem, cómo hacen daño, cómo se miente al pueblo”.

Romero denuncia a “opositores agitadores”

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció ayer que varios políticos de oposición estuvieron promoviendo la violencia en las marchas de estudiantes de Medicina que terminaron en enfrentamiento con la Policía.

“Esta violencia está siendo promovida por agitadores, grupos de choque, dirigidos por políticos neoliberales, políticos de oposición, está desnaturalizando la movilización de los médicos, la están convirtiendo en movilización política”, advirtió.

Con fotografías de respaldo, Romero identificó a activistas de Soberanía y Libertad (Sol.bo), el Movimiento Tercer Sistema, Unidad Nacional y a otros políticos que, según él, fueron los que impulsaron la violencia.

Asimismo, implicó al exdirigente del magisterio, José Luis Álvarez; al exejecutivo de la COB, Jaime Solares; los excandidatos del PDC, Óscar Heredia y Julio Alvarado; el analista y exfuncionario del gobierno de ADN, Diego Ayo, entre otros. “Se presentan como víctimas de una supuesta represión cuando son ellos los que están usando bombas, piedras, palos para generar violencia”, agregó. El Ministro también involucró a Eduardo León y dijo que desde su vehículo se repartían petardos. Mencionó también a los abogados Silvia Salame y Carlos Alarcón, a quienes identificó con la oposición.

RESPALDOS

Empresarios y cívicos suman apoyo a los médicos

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba emitió ayer un pronunciamiento solicitando un “amplio análisis” del artículo 105 del Código de Sistema Penal. La FEPC ofrece hacer gestiones para el diálogo.

Asimismo, los comités cívicos de Bolivia, las Iglesias Unidas y otras plataformas ciudadanas expresaron su apoyo a las demandas del sector médico, y anunciaron medidas de presión.

También ayer se conoció un pronunciamiento de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia de rechazo al mencionado artículo.

DETENIDOS

8 estudiantes y un español en libertad

Ocho estudiantes de la facultad de Medicina de la UMSA y un ciudadano español, detenidos el viernes durante la movilización en puertas del Ministerio de Salud, obtuvieron su libertad tras cumplir ocho horas de arresto en dependencias policiales.

El viernes, los estudiantes protagonizaron un nuevo enfrentamiento con la Policía en apoyo al sector médico que cumple un paro indefinido en rechazo al artículo 205 del Código del Sistema Penal, referente a la mala práctica profesional, y el Decreto Supremo N° 3385, con el que se crea un Autoridad de Control y Fiscalización.

En la refriega, las nueve personas, entre ellos dos mujeres, fueron aprehendidas y trasladadas a oficinas policiales para ser investigadas. Tras cumplirse las ocho horas de arresto y una serie de diligencias, los mismos recuperaron su libertad.

En el caso particular del extranjero español, éste habría sido confundido con uno de los estudiantes de Medicina cuando pasaba por el lugar.

31 DÍAS DE CONFLICTO

se cumplieron ayer entre los médicos del país y el Gobierno y no se avizoran señales de solución ni del inicio del diálogo.