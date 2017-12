Médicos mantienen su movilización en Navidad con misa y marcha

Paredes empapeladas, marcha y una misa caracterizan la "Navidad blanca", como denominaron la campaña de movilizaciones de los médicos, que llevan 32 días de paro en el país, en rechazo al artículo 205 del nuevo Código del Sistema Penal respecto a la mala práctica en salud, y del Decreto Supremo 3385, que crea la Autoridad de Fiscalización del sector.

"Yo apoyo a nuestros médicos", fue el lema escrito en los papales pegados anoche en la infraestructura del Ministerio de Salud en La Paz.

En Cochabamba, el rector de la Catedral Metropolitana, Marcelo Bazán, criticó la falta de inversión en salud por parte de las autoridades.

"El problema de la salud es que no se invierte como se debe invertir y en lugar de gastar en estupideces en esta sociedad, en nuestro país, no se invierte en las necesidades y prioridades que son las personas. Y no (debería) alimentarse y mantener ideologías baratas y pasadas", apuntó Bazán durante la misa esta mañana, a la que asistieron médicos de Cochabamba.

El sacerdote agregó que este tema concierne a toda la sociedad y aclaró que "mi posición en la política es la de la Santa Madre Iglesia".

La homilía estuvo dedicada a los profesionales del sector de salud, quienes dejaron sus mandiles a los pies del pulpito como símbolo de ofrenda.

Mientras que en la ciudad de Cochabamba se ven letreros de apoyo a los médicos en las puertas de domicilios particulares.

whatsapp_image_2017-12-25_at_16.00.07.jpeg Un letrero de apoyo cuelga en una casa de la ciudad de Cochabamba. | Luz Marina Canelas

whatsapp_image_2017-12-25_at_16.00.09_1.jpeg Un letrero en una casa particular. | Luz Marina Canelas

En la tarde se prevé una movilización en La Paz, que partirá desde la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés.

Ayer, el vicepresidente del Colegio Médico de Cochabamba, Hernando Siles, señaló que no se había tenido ningún contacto con el Gobierno e insistió en que los médicos están dispuestos a ir al diálogo, pero sin levantar las medidas.