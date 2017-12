Campero: “Yo no voy a ser ministra de por vida y voy a volver a trabajar en un hospital”

La ministra de Salud, Ariana Campero, dijo hoy que se siente conforme con el artículo 205 del nuevo Código Penal porque considera que además de sancionar la mala práctica profesional, protege al médico al crear excepciones no contempladas en la antigua norma.

“Yo más bien me siento más tranquila porque no voy a ser ministra de por vida y voy a volver a trabajar en algún hospital o en un centro de salud y si me falta algún medicamento o una solución fisiológica voy a tener donde ampararme”, señaló Campero en entrevista con Unitel.

Por otro lado, indicó que el diálogo con los médicos se puede consolidar si este sector desiste del paro de actividades en hospitales del país. Aseguró que los galenos pueden continuar con las movilizaciones, huelgas de hambre, bloqueos u otras medidas de protesta.

“Pedimos que se levante el paro en hospitales son por razones humanitarias, para que no sigan perjudicando a los enfermos. Eso no tiene nada de condicionante, otra cosa seria pedir que levanten los piquetes de huelga de hambre, movilizaciones y con petardos”, dijo la autoridad, en otra entrevista con Red Uno.

Los médicos llevan 34 días de paro con varios piquetes de huelga de hambre y movilizaciones, en demanda de que se anule el artículo 205 del nuevo Código, que castiga a la mala praxis, y el Decreto Supremo 3385 que fija los alcances de la autoridad de fiscalización en salud.

Finalmente, la autoridad solicitó a los movilizados pensar en el bienestar de mujeres embarazas, adultos mayores y personas con discapacidad, “Estamos pidiendo algo humanitario, no algo que les desmovilice”, concluyó.