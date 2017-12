Defensor llama a los médicos al cese del paro "cruel y criminal"

LA PAZ |

El Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, reiteró hoy su pedido a los médicos para que se suspenda el paro indefinido porque considera que es una medida "criminal".

Quiero "llamar a los médicos al cese de esta medida cruel y criminal, y lo que se tenga que hablar sobre la salud, se pueda hablar sin causar muertes a las personas", aseveró.

Insistió que el paro médico, que persiste desde hace 35 días, es inhumano y atentatorio contra los derechos humanos porque se está afectando la vida de miles de personas que necesitan atención en los hospitales.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

Por tanto, esta medida "no es algo que se pueda admitir, no es lo mismo una movilización de médicos que abandonan hospitales, que una movilización del sector de transportistas o de obreros", sostuvo.

Asimismo, dijo que algunos médicos no están de acuerdo con la medida de presión y en ese sentido aseguró que en algunos hospitales ya no se acata el paro.

"Sabemos que en algunos hospitales del Beni y Tarija ya no están en este paro. Hay un sector de los médicos que no está de acuerdo con el paro y hay otra dirigencia más politizada que pretende en el fondo que no se regule a las clínicas privadas porque ante todo para ellos está el afán de lucro de estas empresas", manifestó.

Los médicos se encuentran en paro indefinido en demanda de la abrogación del artículo 205 del Código del Sistema Penal, que sanciona la mala práctica profesional, y el Decreto Supremo de creación de la Autoridad de Fiscalización.