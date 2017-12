Piden informe sobre capo del narco capturado en Brasil con documentos de Bolivia

El mexicano José Gonzales Valencia, presuntamente uno de los capos del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido en Brasil el pasado 22 de diciembre, ante la alerta de la Interpol, porque portaba un documento boliviano con la identidad falsa de Jafett Arias Becerra.

El diputado de oposición, Wilson Santamaría, planteó hoy una petición de informe escrito a las autoridades del Ministerio de Gobierno, Policía y Migración para que expliquen por qué Valencia no fue detenido en Bolivia pese a la alerta de la Interpol y cómo obtuvo un documento con otra identidad para ingresar al vecino país de Brasil.

Aseguró que la noticia no deja de ser preocupante, porque el personaje sería uno de los líderes de una de las organizaciones del tráfico de drogas más peligrosa de México.

No obstante cuestionó ¿Por qué cuando estaba en Bolivia, el Gobierno y al Policía no procedieron a su detención?, ¿Quién lo protegió para que estando en Bolivia con captura internacional no se lo haya apresado y traslado a México?, interpeló Santamaría.

La Policía brasileña informó que el sujeto ingresó a Brasil como turista procedente de Bolivia, país en donde al parecer residía desde que huyó de México hace dos años. Portaba un documento que le fue expedido por Bolivia y en el que se identificaba con el nombre de Jefett Arias Becerra.

El supuesto capo sería conocido en México como 'Chepa'. La Policía Federal lo señaló como uno de los líderes del Cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los más peligrosos de ese país.